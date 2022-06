A cura di Gilda Riga

“Ognuno prende il suo posto, se sei pronto iniziamo”. E’ questo lo slogan dello spot ufficiale del lancio di Disney Plus Turchia, con protagonisti 14 attori che reciteranno in film e serie tv di produzione della piattaforma streaming.

Tantissimi i volti noti: da Can Yaman a Demet Özdemir, da Hande Erçel a Burak Deniz. Star turche divenute famose anche in Italia grazie alle serie tv Day Dreamer – Le ali del sogno, Love is in the air e Le Fate Ignoranti (quest’ultima prodotta da Disney Plus Italia).

Yaman dal 2021 si è stabilito nel nostro Paese. Il prossimo autunno andrà in onda su Mediaset la fiction Viola come il mare, in cui l’attore turco ha recitato al fianco di Francesca Chillemi. Di recente, Can è stato premiato per il suo impegno sociale al Filming Italy Sardegna Festival, grazie al lavoro della sua associazione “Can Yaman for Children”. Ora è pronto per un nuovo ambizioso progetto in patria: stiamo parlando della serie El Turco, prodotta proprio da Disney Plus Turchia.

Demet Özdemir, divenuta famosa in Italia grazie alla serie Day Dreamer – Le ali del sogno, trasmessa su Canale 5, ha anche recitato per un film prodotto da Netflix dal titolo Love Tactics, di cui verrà girato anche un sequel. Sono in fase di ultimazione le riprese di Dunyayla benim aramda (Tra me e il mondo), in cui ha recitato al fianco di Buğra Gülsoy, anche lui protagonista dello spot di Disney Plus Turchia. Questa estate, Demet sposerà ad Istanbul il cantante e attore Oğuzhan Koç.

Hande Erçel è la celebrità turca più seguita sui social, con oltre 28 milioni di follower su Instagram. In Italia è stata resa celebre dalla serie tv Love is in the air, in cui ha recitato insieme a Kerem Bürsin, con il quale ha anche avuto una storia d’amore.

Burak Deniz ha recitato anche al fianco di Hande Erçel nella serie Ask Laftan Anlamaz (L’amore non si può spiegare a parole). Diventa popolare nel nostro Paese grazie a Le Fate Ignoranti – La serie di Ferzan Ozpetek, attualmente in onda proprio su Disney Plus Italia.

Il party di lancio di Disney Plus Turchia è fissato per il 14 giugno presso il Tersane Istanbul, nuovissimo vivace quartiere del Corno d’Oro, situato vicino a tutte le principali attrazioni della metropoli. Una location suggestiva che ospiterà una festa esclusiva con tanto di red carpet.