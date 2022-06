A cura di Gilda Riga

Disney Plus è pronto a sbarcare in Turchia e a lanciarsi alla conquista del mercato del cinema e delle serie tv.

Il lancio della piattaforma digitale è fissato per il 14 giugno presso il Tersane Istanbul, nuovissimo vivace quartiere del Corno d’Oro, situato vicino a tutte le principali attrazioni della metropoli. Una location suggestiva che ospiterà una festa esclusiva con tanto di red carpet.

Can Yaman, Demet Odzemir e Hande Ercel al party di Disney Plus

Disney Plus ha fatto il pieno di celebrità turche, mettendo sotto contratto attori molto conosciuti anche in Italia. Stiamo parlando di Can Yaman, Demet Odzemir e Hande Ercel, protagonisti rispettivamente di DayDreamer e Love is in the air, serie tv trasmesse da Mediaset che hanno appassionato milioni di telespettatori. I tre attori dovrebbero partecipare al party di inaugurazione che si terrà proprio il 14 giugno.

Ovviamente, cresce anche l’attesa per lo spot The Disney Effect, che dovrebbe essere trasmesso a partire dal 15 giugno, con protagonisti diverse star. Tra queste, Cansu Dere, Halit Ergenc, Engin Akyurek, Aras Bulut Iynemli, Can Yaman, Demet Odzemir ed Hande Ercel. Queste ultime, rispettivamente con 15 e 28 milioni di follower su Instagram, sono amatissime dal pubblico italiano per aver interpretato rispettivamente i ruoli di Sanem e Eda in DayDreamer e Love is in the air, fiction in cui hanno recitato con Can Yaman e Kerem Bursin.