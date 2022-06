A cura di Gilda Riga

Tutto pronto (o quasi) per la cerimonia del matrimonio tra Demet Özdemir e Oğuzhan Koç. Le attesissime nozze tra le due star turche si celebreranno questa estate, nonostante l’attrice e il cantante abbiano un’agenda fittissima di impegni.

La bellissima Demet ha conquistato il cuore dei telespettatori italiani per aver interpretato il personaggio di Sanem in Day Dreamer – Le ali del sogno, in cui ha recitato con Can Yaman, con il quale sembra abbia avuto anche una storia d’amore fuori dal set che ha appassionato milioni di fan in tutto il mondo. La fiction in Italia è stata trasmessa da Canale 5

Demet Özdemir è una delle attrici più amate ed apprezzate in Turchia: su Instagram conta oltre 15 milioni di follower, ed è seconda solo ad Hande Erçel che ha raggiunto la cifra record di 28 milioni. Quest’ultima ha scalato la vetta del successo soprattutto grazie alla serie tv Love is in the air, in cui ha recitato fianco a fianco con Kerem Bürsin, suo ex partner anche nella vita reale.

Nozze Özdemir- Koç: ecco dove si celebraranno

Ma torniamo alle nozze più attese sulle sponde del Bosforo. Demet, intercettata circa un mese fa da alcuni giornalisti, ha dichiarato che la cerimonia avrà una durata di due giorni piuttosto che di quattro, come invece prevede la tradizione turca: “Un giorno saremo con la nostra famiglia e quello dopo con i nostri amici” ha spiegato .

A causa degli impegni lavorativi di entrambi, la città scelta per celebrare le nozze sarà quasi certamente Istanbul. In questo modo, Demet e Oğuzhan potranno seguire nei minimi dettagli l’organizzazione della cerimonia, con l’attrice turca che potrà destreggiarsi tra set e wedding planner.