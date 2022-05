A cura di Franci Russo

Hande Erçel, grande ammirazione per quella che è considerata la stella splendente degli ultimi anni in Turchia, ma non solo.

L’attrice turca, nota al grande pubblico per la serie tv Love is in the air, che l’ha vista protagonista insieme a Kerem Bürsin di una storia d’amore sul set e nella vita reale, si è fatta ammirare per l’abito indossato nella serata dedicata alla Atasay Jewelry, di cui Hande è testimonial. La bellissima attrice 28enne ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto con l’abito bianco indossato durante la serata. Il suo account è stato invaso da migliaia di like e da commenti di ammirazione per la sua bellezza ed eleganza.

Hande Erçel ha presenziato, venerdì 13 maggio, anche alla serata organizzata dalla piattaforma digitale Disney Plus, che inizierà dal 14 giugno a trasmettere in Turchia, e della quale Hande, insieme anche a Demet Özdemir e Can Yaman, è volto ufficiale.

L’account Instagram Fenomenler ne giymis ha quantificato il valore degli abiti indossati da Hande e Demet

L’account turco Fenomenler ne giymis ha pubblicato il prezzo degli abiti indossati sia da Hande che da Demet. Per la prima, il prezzo dell’abitino nero è di 5.138 lire turche, pari a 308 euro. Un prezzo abbordabile, per nulla costoso. Demet, invece, indossava giacca e pantalone color giallo senape dal costo complessivo di 12.099 lire turche, pari a 726 euro.

Le due star turche, ospiti della serata insieme ad altri personaggi delle serie tv (assente Can Yaman), hanno catturato l’attenzione dei presenti per la loro bellezza. Entrambe le attrici, però, sono già impegnate sentimentalmente. Hande, dopo la rottura con Kerem Bürsin, è fidanzata con l’attore turco Kaan Yıldırım, mentre Demet è in procinto di sposarsi con il cantante e attore Oğuzhan Koç. La data del loro matrimonio è stata fissata, secondo la stampa turca, nel mese di luglio di quest’anno.

Potrebbe interessarti anche:

Stefano Bettarini: il messaggio d’amore dell’ex di Simona Ventura commuove il web

Mediaset: Stefano De Martino, dopo Amici arriva il Festival sulla Rai

Mediaset: spot Disney Plus con Can Yaman e Hande Ercel. Fuori Demet Ozdemir

Michele Morrone: l’attore di ‘365 Giorni’ nudo su uno yatch. La foto incendia il web

Mediaset: Ambra Angiolini, dichiarazione su Instagram a Francesco Renga

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Gossip, Anticipazioni e Programmi TV CLICCANDO QUI