A cura di zara penna

Kerem Bursin è l’attore turco più seguito e amato dal pubblico italiano, dopo il successo della serie Love is in the air con la bella attrice Hande Ercel.

I due hanno conquistato molti consensi, infatti la serie è stata trasmessa in 85 Paesi. Un successo senza precedenti, tanto che la soap è diventata oggetto di tesi di laurea di una fan brasiliana.

Hande e Kerem hanno trovato l’amore proprio sul set, e la loro relazione è durata circa un anno. Un amore, però, già finito. Dopo la rottura, i due hanno intrapreso strade diverse sia sentimentalmente che professionalmente.

Hande continua ad essere una delle attrici più richieste dai brand di ogni Paese. La sua bellezza è indiscutibile, e le sue capacità di interpretazione la rendono adatta in ogni ruolo. E’ stata anche scelta come coprotagonista in una nuova serie Disney Plus insieme a Can Yaman. Da qualche mese è legata all’attore turco Kaan Yildirim, con cui appare felice e serena. Secondo le ultime indiscrezioni il set della nuova serie sarà allestito in Italia.

Discorso a parte per Kerem Bursin. Il bell’attore turco ha trovato una seconda casa in Spagna, dove ha stretto una bella amicizia con Antonio Banderas, e sarà protagonista di un nuovo film della piattaforma Disney, anche se non si conoscono ancora molti dettagli al riguardo.

Kerem Bursin: filirt con Stephanie Cayo

Kerem, a differenza di Hande non ha alcuna nuova relazione, anzi dopo un breve flirt con l’artista spagnola Stephanie Cayo, non è mai stato avvistato con nessuno. Kerem nelle varie paparazzate appare sorridente e sereno, e alle tante domande sul perché della fine della storia d’amore con Hande, ha sempre evitato di rispondere “scappando” dai giornalisti.

Seppur ancora innamorato o dispiaciuto, Kerem trova conforto tra le braccia della sua famiglia e dei suoi amici, come mostrano le sue ultime foto su Instagram.

Potrebbe interessarti anche:

Fedez, l'annuncio su Instagram: "Cerco marito per mia mamma Tatiana"

Rai: grande ritorno al Paradiso delle Signore. L’annuncio di Tersigni

Mediaset: boom di like per Giulia Stabile. L'ex di Amici manda in delirio il web

GF Vip: Alfonso Signorini ha scelto i nuovi opinionisti. Fuori il duo Bruganelli-Volpe

Mediaset: Hande Ercel in Italia insieme a Can Yaman?

Kerem Bursin contro gli influencer. Una frecciatina alla sua ex Hande Ercel?

Chiara Ferragni, non c'è pace per la moglie di Fedez. L'appello disperato ai fan

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Gossip, Anticipazioni e Programmi TV CLICCANDO QUI