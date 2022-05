A cura di zara penna

Mediaset: Kerem Bursin e Hande Ercel, tutta la verità sul loro addio. Fan incredule.

Kerem Bürsin e Hande Erçel è una delle coppie del mondo dello spettacolo che sta appassionando tantissimo pubblico in ogni Paese. La serie tv in cui hanno recitato, Love is in the air, infatti è stata trasmessa in ben 85 nazioni, e questo ha fatto sì che la notorietà di Kerem Bürsin e Hande Erçel crescesse vertiginosamente.

Una popolarità che li ha resi vere e proprie star, tanto che i tabloid e gli esperti di gossip seguono ogni loro movimento.

E’ noto che i due abbiano avuto una storia anche fuori dal set di Love is in the air, una relazione che però è giunta all’epilogo.

I loro rispettivi personaggi nella serie, Eda e Serkan, hanno fatto sognare le fan: un amore che ha superato qualsiasi ostacolo e che ha avuto un lieto fine. Ed è quello che in tanti speravano che accadesse tra Kerem e Hande anche nella realtà.

Inizialmente sono state raccontate diverse versioni del perché della fine della loro storia d’amore. In un primo momento si è parlato di un disaccordo caratteriale, una “guerra di ego”, hanno scritto i siti gossip turchi. Poi si è parlato di un possibile tradimento da parte di Kerem, quando dopo essere andato in Spagna ha conosciuto l’artista Stephanie Cayo. I responsabili della comunicazione dell’attore, però, hanno smentito immediatamente la notizia.

Perchè Hande e Kerem si sono lasciati?

Pare che la rottura sia dovuta ad una scelta dettata dai loro rispettivi manager, che avrebbero spinto per separazione dei due innamorati con l’obiettivo di proseguire separatamente nelle loro rispettive carriere. In sostanza, lo scopo sarebbe stato quello di far concentrare i due attori esclusivamente sulla loro vita professionale, cavalcando l’onda del successo accantonando i loro sentimenti. Da qui l’ira della fan che non capiscono il perché di questa imposizione e soprattutto il perché Hande possa essere fidanzata con Kaan Yıldırım, attuale fidanzato dell’attrice, e non con Kerem. La risposta, secondo i tabloid è semplice: Kaan non è famoso quanto Kerem e, quindi non c’è il rischio di fare “ombra” ad Hande Ercel.

