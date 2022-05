A cura di zara penna

Ormai è una vera e propria Can-mania. L’attore turco Yaman è sempre più al centro dell’attenzione mediatica.

Da Bitter Sweet e Mr Wrong, con Ozge Gurel, a DayDreamer, con Demet Ozdemir, la vita di Can Yaman è cambiata radicalmente, soprattutto da quando è venuto in Italia.

Da più di un anno, infatti, Can Yaman vive a Roma. L’attore turco è sempre stato al centro del gossip soprattutto durante e dopo la love story con la conduttrice sportiva Diletta Leotta.

Can ha sempre avuto un buon rapporto sia con i giornalisti che con le fan. Non si è mai sottratto alla folla regalando autografi e selfie alle migliaia di donne di qualsiasi età e a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Can Yaman e l’attenzione morbosa delle proprie fan

Ma la disponibilità dell’attore e il forte accanimento delle fan nei suoi confronti non possono reggere per molto. Qualche giorno fa, infatti, Can Yaman pubblica un lungo post dove esprime tutta la sua amarezza: “Cambierò sicuramente casa a Roma - ha scritto infatti l’attore turco in una Ig Stories -. Non perché vado via, ma perché la gente ha superato ogni limite qua. Non ce la faccio più con lo stalkeraggio che subisco oppure l’aggressione che deve subire ogni donna che si associa con me, se non è quella che accettate voi”.

Se da un lato, però, Can subisce appostamenti e tentativi di irruzione in casa da fan con atteggiamenti ossessivi, dall’altro lato ci sono donne che realmente lo venerano come un Dio in modo sano.

E’ il caso di una studentessa che presenta una tesi di laurea sul fenomeno mediatico Can Yaman. Un gesto molto apprezzato dall’attore al punto da diffondere lui stesso la notizia sul suo profilo social.

Stesso discorso per l’ultima idea di una fan. Come si vede dalla foto, una donna si è tatuata il volto di Can Yaman sulla gamba. Anche questa volta è stato l’attore turco a rendere noto la genialata della fan.

Ecco quanto scrive Can: “Incredibile, un saluto e un abbraccio alla signora che ha fatto questo tatuaggio”.

Un gesto carino e sicuramente indelebile.

Potrebbe interessarti anche:

Fedez e J-Ax escono allo scoperto: il post sui social non lascia dubbi. La Foto

Mediaset: Michele Morrone beccato con la ballerina di Amici. La foto

Rai, L’Eredità di Flavio Insinna: colpo di scena di Arisa alla Ghigliottina

Mediaset: triste annuncio dell' ex di Amici di Maria de Filippi. Fan sconvolti

Gli amori brevi di Hande Ercel: da Daymaz a Yildirim, passando per Kerem Bursin

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Gossip, Anticipazioni e Programmi TV CLICCANDO QUI