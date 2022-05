A cura di Ludovica Ragonesi

Roberto Farnesi e Ron Moss, il famoso Ridge di Beautiful a cena insieme. Cosa bolle in pentola?

Ron Moss è il noto attore americano che per 25 anni ha interpretato il ruolo di Ridge Forrester in Beautiful, la più longeva soap opera statunitense trasmessa da Canale 5.

Da circa dieci anni, l’attore ha dismesso i panni del bel rampollo della casa di moda, per dedicarsi alle sue passioni: la musica e… l’Italia.

Ron Moss, in una recente intervista al Corriere, ha infatti dichiarato di aver compiuto un passo importante che ha dato una svolta radicale alla sua vita, trasferendosi definitivamente in Italia, precisamente in Puglia.

Il bel Ridge ha infatti acquistato una lussuosa masseria a Fasano, addobbandola proprio in stile Beautiful, elegante e maestosa.

Qui, l’attore americano, che ha da poco compiuto 70 anni (portati divinamente ndr), organizza matrimoni.

L’attore è di certo un super esperto di fiori d’arancio: si pensi che nella soap opera il personaggio di Ridge è convolato a nozze per ben 21 volte! E, a quanto pare, avrebbe tutte le intenzioni di replicare le organizzatissime feste che si svolgevano sul set.

La cena dei due attori in un favoloso ristorante sul mare

Con queste premesse c’è quindi da chiedersi cosa ci faccia il bel Roberto Farnesi a cena, insieme alla fidanzata Lucy Belcastro, la bimba Mia e tanti altri amici, proprio con l’attore americano in un bellissimo ristorante sulla spiaggia di Polignano a Mare, in Puglia.

Potrebbe trattarsi di una semplice rimpatriata tra colleghi. O ancora, cosa molto plausibile, potrebbe essere una rilassata cena di lavoro.

I progetti professionali più interessanti nascono spesso proprio durante momenti di convivialità e spensieratezza.

Questa ipotesi porterebbe a pensare che i due amatissimi attori siano in procinto di girare una nuova serie tv insieme, o ancora che Ron Moss senta la mancanza delle soap opera e abbia deciso quindi di entrare nel cast della soap italiana per eccellenza: Il Paradiso delle Signore.

Se così fosse, già immaginiamo un potenziale personaggio affidato all’attore americano, che faccia da alter ego allo spietato Umberto Guarnieri, interpretato proprio da Roberto Farnesi.

Sul banco però, c’è un’ultimissima ipotesi.

Dal momento che Ron Moss ha dedicato al wedding la sua seconda vita professionale, che Roberto Farnesi abbia interpellato il famoso attore per compiere il fatidico passo con la sua giovane Lucy?

Se questo dovesse esser confermato, quei fiori d’arancio sarebbero davvero beautiful!

