A cura di Gilda Riga

Caterina Balivo è uno dei personaggi televisivi più amati d’Italia.

I suoi programmi Detto Fatto e Vieni da Me in onda sulla Rai negli anni passati, hanno appassionato milioni di telespettatori che hanno avuto modo di apprezzare la bravura e la franchezza della conduttrice campana.

Ormai è qualche anno che a Caterina non viene affidata la conduzione di un programma tutto suo. Di recente è stata una giurata de Il Cantante Mascherato, show con al timone Milly Carlucci, ed è stata ospite a Name That Tune – Indovina la canzone, game show in onda su TV8 che vede alla conduzione Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal.

L'annuncio di Caterina Balivo: "Torno in tv con un nuovo programma"

Alcuni rumors parlavano di una sua possibile partecipazione alla prossima edizione di Ballando con le Stelle, ma la conduttrice ha di recente smentito questa voce, definendola una fake news. I fan si chiedono quando finalmente potranno rivederla in tv: è presto detto. E’ la stessa Balivo ad annunciarlo sul suo profilo Instagram, sul quale conta quasi 1 milione e mezzo di followers: “Da sempre mi chiedete ‘Quando torni in tv’. E io vi dicevo: ‘Quando ci sarà un progetto che mi piace’.

E allora... prossimamente ci vedremo in prima serata con “Chi vuole sposare mia mamma?” su TV8. Non ci sono matrimoni, eh… ma figlie e figli che vogliono vedere felici le loro mamme.

È un “dating” inedito, proprio per il confronto tra loro. La mamma non dovrà sposare nessuno… ma se anche solo grazie a questo programma inizia una nuova storia d’amore, tutti noi ne saremo contenti, in primis il figlio che l’accompagna!

Quando Antonella d’Errico mi ha raccontato questo format by Blu Yazmine ho subito capito che mi sarei divertita tantissimo e ora spero che lo facciate anche voi”.

Il post ha fatto il pieno di like, con fan e colleghi di Caterina che si sono mostrati entusiasti all’idea di rivederla finalmente in tv.

Potrebbe interessarti anche:

Rai, Andrea Delogu compie 40 anni: il videomessaggio infiamma il web

Rai: fuori due amatissimi attori da Il Paradiso delle Signore. Fan dispiaciute

Can Yaman, il messaggio social fa impazzire le fan. "Preparatevi per..."

Francesco Chiofalo, l'amara confessione ad Alex Belli: "Dopo la chirurgia estetica..."

Roberto Farnesi e Ron Moss insieme per una nuova serie tv? L’indizio fa sognare i fan

Hande Ercel beccata in spiaggia. L’ex di Kerem Bursin in vacanza con Kaan Yıldırım

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Gossip, Anticipazioni e Programmi TV CLICCANDO QUI