A cura di Franci Russo

Andrea Delogu oggi, lunedì 23 maggio, compie 40 anni. La bella attrice, conduttrice e scrittrice ha postato su Instagram un videomessaggio in cui fa gli auguri al suo corpo e a se stessa, con un po’ ironia ma anche con tanta realtà.

Il videomessaggio di auguri di Andrea Delogu al... suo corpo e a se stessa

“Caro corpo, come stai? Sei cambiato in questi anni… Eh 40, lo so lo so…, 40 oggi tra l’altro. Ma volevo solo dirti una cosa: continua così, continua a seguire le sensazioni che ti piacciono. Non farti giudicare dallo sguardo degli altri, fai solo quello che e ti fa star bene e non scordarti di mettere la crema alla sera. Continua ad amarti, a farti le coccole che meriti, non perché sono gli altri a volerlo, ma perché lo vuoi tu. Lavora sodo, dedica le tue energie a progetti in cui credi e a chi crede in te. Auguro il meglio a te, corpo mio che sei femmina. A me e a tutte le donne che voglio piacere prima di tutte a se stesse. Un giorno dopo l’altro, un compleanno dopo l’altro. Auguri corpo e auguri anche a me, 40 anni!”.

Il videomessaggio ha riscosso molto sucesso tra i suoi 508mila follower, con centinaia di messaggi di auguri, molti dei quali provenienti dal mondo del cinema, della televisione e dello spettacolo.

Andrea Delogu ha sempre avuto le idee chiare ed è sempre stata molto versatile. Di origine sarda, sin da piccola è vissuta all’interno della comunità di San Patrignano dove si erano conosciuti i suoi genitori, con il padre che poi diviene autista di Vincenzo Muccioli. Andrea ricostruisce questa parte della sua vita nel romanzo La collina, con oltre 30mila copie vendute.

La carriera in tv di Andrea Delogu: da Italia 1 alla Rai con Enzo Arbore

A 20 anni esordisce in televisione con la trasmissione su Italia 1 Mai dire domenica, condotta dalla Gialappa’s Band, ed entrando a far parte del corpo di ballo delle “Letteronze”. Dopo varie esperienze televisive, nel 2012 conduce insieme a Marco Giusti su Rai 2 il programma in seconda serata Stracult. E’ commentatrice radiofonica del Festival di Sanremo del 2016 e nel 2017 delle semifinali dell’Eurovision Son Contest. Nel dicembre 2017 conduce in prima serata su Rai 2 due speciali per i 30 anni dal titolo Indietro tutta 30 e l'ode. Nel 2018 viene chiamata da Renzo Arbore a condurre in prima serata il programma su Rai 2 Guarda… Stupisci.

Recentemente Andrea Delogu ha pubblicato il suo romanzo “Contrappasso» e ha condotto su Rai 2 Tonica – Il lato D della musica”. In questa dichiarazione rilasciata al settimanale Grazia, c’è tutta la personalità di Andrea: «Non importa se sei una tendenzialmente risolta, se hai un lavoro che ami, se hai degli amici preziosi, se fisicamente sei sana, se ti sai fare lo Spid da sola. Non importa. Quando stai per compiere 40 anni, giochi un’altra partita. Quella delle ultime cartucce da sparare. Quella che se sei sposata ok, ma se sei single, be’, è tardi per trovare un uomo”.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Andrea Delogu nel 2016 si è sposata con l'attore Francesco Montanari. La coppia si è poi separata nel gennaio 2021. Attualmente è single.