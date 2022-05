A cura di Ludovica Ragonesi

Stefano De Martino si sposa. Fan increduli alla vista del loro beniamino in elegante tight da cerimonia.

C’è da dire, però, che il matrimonio in questione è quello che fa da sfondo al film “Il giorno più bello”, che uscirà nelle sale cinematografiche a partire dal 9 giugno e che vede proprio Stefano De Martino al suo debutto al cinema.

Prima esperienza dunque per il giudice di Amici di Maria De Filippi.

De Martino è in piena fase ascendente della sua carriera: una stella che non smette di brillare.

E così, dopo la conduzione di programmi di successo sia sulle reti Rai che Mediaset, arriva per il bel conduttore napoletano anche il cinema.

Un cast d’eccezione per questa pellicola estiva che promette divertimento assicurato: Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Violante Placido, Valeria Bilello, Stefano De Martino, Lodo Guenzi, Carlo Buccirosso e Fiammetta Cicogna.

Il giorno più bello: prove di matrimonio per Stefano De Martino

Il trailer del film ha mandato in visibilio i fan del bel De Martino: “Il giorno più bello” è il nome dell’azienda del wedding planner Aurelio (interpretato da Paolo Kessisoglu), deciso a cambiare vita e a vendere l’attività di famiglia.

L’ultimo matrimonio della sua carriera, prima di mollare tutto, è quello tra Chiara (Fiammetta Cicogna) e Pier (Stefano De Martino).

Quando Aurelio scopre che il potenziale acquirente della sua azienda, il ricco Dottor Musso (interpretato da Carlo Buccirosso), è anche il padre della sposa, deve giocarsi il tutto per tutto per fare in modo che il ricevimento funzioni alla perfezione, per poter così dare finalmente una svolta alla sua vita.

Una commedia leggera, divertente e tutta da ridere, con la regia di Andrea Zalone.

Nuova sfida dunque per Stefano De Martino, che vedremo per la prima volta nelle sale cinematografiche.

Dal trailer si evince che Stefano De Martino, oltre che per l’indiscutibile fascino, ammalia le sue fan anche per simpatia e spigliatezza.

Chissà che dopo la finzione cinematografica, Stefano non ci prenda realmente gusto e decida di rinnovare le promesse con Belen Rodriguez.

Con la showgirl argentina, sebbene manchi ancora la conferma ufficiale, il ritorno di fiamma è ormai una certezza.