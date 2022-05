A cura di Benedetta Esposito

Tutti, oramai, conoscono Simona Ventura, personaggio di spicco della tv italiana e conduttrice di numerosissimi programmi. In queste ore, ha pubblicato, su Instagram, un post pieno di gioia, ma anche di ringraziamenti, per condividere, con tutti i suoi fan, una lieta notizia, quella del ritorno a casa di sua madre, Anna Pagnoni.

Quest’ultima, a differenza della figlia, non ha mai intrapreso una carriera televisiva o cinematografica, restando quindi dietro i riflettori anche se Simona, in più di un’occasione, l’ha presentata pubblicamente ai fan sui social ed ai telespettatori in tv, dato che tra le due vi è uno strettissimo rapporto di amore, ma anche di amicizia.

Purtroppo, un mese e mezzo fa circa, la signora Anna ha avuto una brutta caduta che l’ha costretta al ricovero e alla riabilitazione. Di questo incidente, solo oggi 23 maggio, Simona ha trovato il coraggio di parlarne apertamente sui social: “Ora lo posso dire e respirare un sospiro di sollievo. Il 1 aprile 2022, il giorno del mio compleanno, mia mamma è caduta e le si è rotto il femore per la terza volta. Al di là dello spavento, ieri, dopo più di un mese e mezzo, è tornata a casa”.

I ringraziamenti di Simona Ventura allo staff medico dell'ospedale Rizzoli di Bologna

La Ventura ha voluto inoltre ringraziare tutto lo staff che si è presa cura di sua madre in questo lungo periodo. “Voglio ringraziare sia l’equipe del prof. Zaccagnini dell’ospedale Rizzoli Bologna e l’aiuto fondamentale di Roberto Furia e di tutto lo staff del Consorzio Colibri per l’assistenza costante”. Poi Simona spende qualche parola anche per la mamma, che ha stretto i denti e con tutte le sue forze ce l’ha fatta a riprendersi: “Brava mamma che non hai mollato mai”.

Infine, rivolgendosi ai fan, Simona ha concluso il suo post con un consiglio: “Dobbiamo stare più vicino ai nostri genitori che sono fonte d’amore e di esperienza”.

Il giorno del suo compleanno la conduttrice pubblicò su Instagram una foto che ritraeva lei quando era piccola insieme alla mamma, e sotto una frase: “Sei il nostro punto di riferimento, ma ricorda, sei ancora una guerriera. Ce la farai a vincere questa battaglia”.

Il giorno del verdetto è arrivato: Anna Pagnoni ha vinto la battaglia e, finalmente, è tornata a casa dalla sua famiglia.

