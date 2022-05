A cura di Gilda Riga

Lavoro, progetti personali e grandissima attesa (sua e delle fan) per l’uscita della prima serie tv nella quale reciterà completamente in italiano. Can Yaman è impegnatissimo e continua ad andare avanti per la sua strada, nonostante il durissimo sfogo sui social di cui si è reso protagonista alcuni giorni fa, a causa della troppa pressione e dell’ossessione che alcune fan hanno nei suoi confronti, sfociata addirittura in atteggiamenti piuttosto aggressivi nei confronti di donne che vengono associate all’attore turco.

Nel frattempo, Can continua ad essere molto attivo sui social, dove condivide video dei suoi estenuanti allenamenti, particolarmente apprezzati (e non potrebbe essere diversamente) dalle tantissime followers.

Per quanto riguarda il cinema e la televisione, Yaman è pronto a cimentarsi con El Turco, nuova serie prodotta da Disney Plus, in cui, secondo alcuni rumors, dovrebbe recitare insieme ad Hande Ercel, e le cui riprese dovrebbero iniziare entro la fine del 2022. La serie sarà un adattamento dell’omonimo romanzo scritto da Orhan Yeniaras. La sceneggiatura, secondo Dizioktoru, sarebbe stata affidata a Kerem Deren, mentre la regia a Uluç Bayraktar. Il nome che circola per la produzione è quello Ay Yapim.

C’è tantissima attesa anche per la messa in onda di Viola come il mare, fiction che vede recitare Can Yaman in coppia con Francesca Chillemi. I vertici Mediaset hanno deciso che la serie tv andrà in onda il prossimo autunno su Canale 5. Inoltre, l’attore turco dovrebbe prendere parte al remake di Sandokan, omonima serie televisiva degli anni ’70 con protagonista Kabir Bedi. Tuttavia il progetto sembra non aver ancora preso piede.

Can Yaman: "Mania. Preparati per l'estate"

Nel frattempo, l’attenzione di Yaman è rivolta anche sul versante commerciale: sulla pagina Instagram CanYamanManiaOfficial ha pubblicato un nuovo video promozionale sul suo profumo Mania che verrà rimesso in commercio questa estate: Mania. Get ready for summer (Mania. Preparati per l’estate). E ovviamente le fan non vedono l’ora di inebriarsi con la fragranza…

