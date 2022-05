A cura di zara penna

Hande Erçel e Kaan Yıldırım sono stati sorpresi dai paparazzi turchi in vacanza in una località della Turchia..

La bellissima attrice Hande Erçel ha iniziato una nuova storia d’amore con l’attore turco Kaan Yıldırım dopo aver interrotto la sua relazione con Kerem Bürsin. Ora la famosa coppia, dopo una breve viaggio a Londra insieme, ha deciso di godersi una vacanza in una località turistica sul mare Egeo.

I due innamorati sono stati paparazzati a Marmaris, mentre prendevano il sole a godersi la pace e la serenità in una baia tranquilla (foto sabah.com.tr).

Hande Erçel ha quasi 28 milioni di follower sul suo account Instagram. Un successo arrivato dopo la serie con Kerem Bursin, Love is in the air, trasmesso in ben 85 Paesi.

La vita sentimentale e professionale di Hande Erçel

La fine della love story tra Kerem e Hande non è stata presa molto bene dalle tante fan della coppia. Alla notizia di una nuova relazione della Erçel è cresciuta ancor di più l’amarezza nei fan. Hande Erçel e Kaan Yıldırım in un primo momento si erano astenuti dal fare commenti sulla loro relazione, anche se la Erçel rispondendo alle domande dei giornalisti ha dichiarato: "Sta andando bene".

Stesso discorso per l’attore Kaan Yıldırım, che ha risposto sorridente e compiaciuto alla domanda sulla Ercel: "Tutto è bellissimo. Molto divertente. Grazie a Dio va tutto bene".

Da quanto si apprende la storia tra Kaan e Hande, quindi, procede a gonfie vele.

La vita professionale della Erçel è ricca di impegni. Oltre ai tanto shooting fotografici, l’attrice ha stretto una nuova collaborazione con la Disney Plus per la serie tv de El Turco, insieme all’amatissimo Can Yaman.

Le scene del nuovo progetto verranno girate in Italia, dunque è previsto l’arrivo della Erçel nella capitale italiana per giugno.

Una coppia quella di Hande Erçel e Can Yaman che farà sicuramente sognare.

Potrebbe interessarti anche:

Caterina Balivo torna in tv con un nuovo programma: l'annuncio su Instagram

Can Yaman, il messaggio social fa impazzire le fan. "Preparatevi per..."

Francesco Chiofalo, l'amara confessione ad Alex Belli: "Dopo la chirurgia estetica..."

Roberto Farnesi e Ron Moss insieme per una nuova serie tv? L’indizio fa sognare i fan

Mediaset: "folle" gesto per Can Yaman, l’ex di Demet Ozdemir senza parole

Fedez e J-Ax escono allo scoperto: il post sui social non lascia dubbi. La Foto

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Gossip, Anticipazioni e Programmi TV CLICCANDO QUI