A cura di Gilda Riga

Giornata di shooting fotografico per Francesco Chiofalo.

Il personale trainer e influencer romano, ex concorrente dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione Show condotta da Barbara D’Urso, ha fatto visita allo studio di Alex Belli che ha sede a Milano per farsi immortalare in alcuni scatti fotografici.

Francesco Chiofalo è stato a lungo fidanzato con Selvaggia Roma, con la quale nel 2017 partecipò a Temptation Island. Dopo l’esperienza al reality si lasciarono, anche se lui provò più volte a riconquistarla, ma invano.

Terminata la relazione con Selvaggia Roma, Chiofalo iniziò una frequentazione con Antonella Fiordelisi, modella e schermitrice. I due uscirono quasi subito allo scoperto attraverso i social, e la loro relazione si contraddistinse per le tantissime ospitate televisive. Dopo un lungo tira e molla, Francesco e Antonella si sono detti addio nell’aprile 2021, dichiarando che il sentimento non era più lo stesso di prima.

Francesco Chiofalo è seguitissimo anche su Instagram, dove conta quasi 2 milioni di followers. Il suo profilo contiene soprattutto post riguardanti il suo lavoro da personal trainer e da modello, e non mancano alcune sponsorizzazioni per vari brand.

Attualmente Chiofalo ha una relazione con Drusilla Gucci, modella e brand ambassador del famosissimo marchio di moda fondato dal suo prozio Guccio Gucci. Anche Drusilla è salita alla ribalta nazionale per la partecipazione ad un reality show, L’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi.

Ma torniamo alla stretta attualità. Francesco ha raggiunto Alex Belli nel suo studio milanese: “Sono a casa del grande Alex Belli perché abbiamo progetti in corso – spiega Chiofalo -. Vi faremo sapere più in là, ora non possiamo parlare, è top secret”. Poi interviene l’ex gieffino e compagno di Delia Duran: “Abbiamo scelto 11 foto su 230, è una buona media”.

I "ritoccchini" di Francesco Chiofalo

Poco dopo, Belli mostra a Francesco una foto di quest’ultimo dopo essersi sottoposto ad un intervento di chirurgia estetica: “Senti, ti volevo chiedere una roba: quando sei uscito così, tu sapevi che il risultato finale sarebbe stato questo?”. Francesco, che è molto auto-ironico, replica divertito: “Beh, mi avevano detto che coloro che si sottopongono ad un intervento di chirurgia estetica lo fanno per migliorare il loro aspetto, ma quando mi vidi così non ero particolarmente soddisfatto. Adesso, invece, guarda che situazione!”.

Di Francesco Chiofalo ci si chiede quale tipo di miglioria estetica abbia apportato. Sicuramente, ciò che appare evidente, è la sua nuova barba che prima non aveva. Lui, infatti, ha ammesso di averla sempre desiderata, ma di non aver abbastanza peluria che gli crescesse sul viso. Così ha deciso di ricorrere ad un trapianto.

