A cura di Gilda Riga

Il rapporto d’amicizia e la collaborazione tra Fedez, J-Ax e Fabio Rovazzi si è interrotta bruscamente nel 2018. A spiegarne le motivazioni, circa un anno dopo, è stato proprio il marito di Chiara Ferragni nel corso della trasmissione La Conversazione, condotta da Peter Gomez.

Il giudice di X Factor ha ricostruito tutta la vicenda passo dopo passo, fornendo la sua versione dei fatti. Tutto è successo quando Fedez si è trasferito per alcuni mesi a Los Angeles insieme alla moglie, che in quel momento era incinta di Leone e stava vivendo una gravidanza non priva di complicazioni: “Ero fragile e poco lucido” spiegò il rapper.

In quel periodo, J-Ax e Rovazzi (rimasti in Italia) hanno dato seguito con le azioni a un certo malcontento nei confronti del management che condividevano con Fedez, e dell’etichetta che avevano fondato insieme a lui. Mentre viveva questo periodo complicato e si trovava oltreoceano, Fedez ha scoperto che un collaboratore aveva aperto una società concorrente alla sua e che stava cercando di portagli via le persone che lavoravano con lui, a partire proprio da Fabio Rovazzi.

Da quel momento le cose sono precipitate molto velocemente: Fedez si è sentito tradito da colui che considerava uno dei suoi migliori amici, che a suo dire non inviò neanche un messaggio per la nascita di Leone.

Alla base della rottura con J-Ax, la vicenda sarebbe la stessa, con l’aggiunta di una bugia. Già ferito dal "tradimento" di Rovazzi, Fedez temeva che anche J-Ax ne facesse parte, e così chiese al collaboratore e amico di dirgli sinceramente se era al corrente della nuova società: in tal caso non avrebbe voluto fare con lui il previsto concertone a San Siro.

J-Ax (sempre stando alla versione fornita da Fedez) gli garantì che non ne sapeva nulla, e così il concerto si fece. Solo l'indomani J-Ax avrebbe confessato a Fedez di avergli mentito: era al corrente di tutto e faceva parte della nuova società, ma non l'aveva detto a Fedez perché non saltasse il concerto.

Fedez e J-Ax fanno la pace: il post su Instagram

Finalmente, a distanza di quattro anni, e dopo i tanti veleni e le accuse reciproche, Fedez e J-Ax si sono riconciliati per la gioia dei fan. Ad annunciarlo proprio il marito della Ferragni su Instagram: “Ed eccoci qua, con un po’ di capelli bianchi in più, due padri, due mariti e forse un po’ più adulti di prima.

Abbiamo imparato che è facile lasciarsi le persone alle spalle e che invece per mettere da parte l’orgoglio e tornare a riabbracciarsi anche quando ci si è fatto del male ci vuole coraggio.