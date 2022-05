A cura di zara penna

Michele Morrone a passeggio con la ballerina di Amici di Maria De Filippi. Un ritorno di fiamma?

Michele Morrone, sex symbol italiano dopo il grande successo del film 365 giorni, prodotto e trasmesso su Netflix, è negli ultimi giorni al centro del gossip.

Dopo 365 giorni - Adesso, per settimane si è vociferato di un suo flirt con l’attrice polacca Anna-Maria Sieklucka, e in molti avevano ipotizzato che l’ultimo tatuaggio fatto da Michele potesse essere una dedica d’amore alla bella attrice.

Sui social però, da un paio di giorni gira una foto (pubblicata su Instagram dall'opinionista gossip Amedeo Venza) che ritrae Michele per le strade di Lecce insieme alla bella e talentuosa ballerina di Amici di Maria De Filippi, ovvero Elena D’Amario.

Michele Morrone ed Elena D’Amario sono stati insieme qualche anno fa, ma nel 2019 si sono lasciati.

Diverse volte sono stati paparazzati insieme, e tutti i dettagli delle foto riconducono ad un ritorno di fiamma tra i due.

Non è chiaro però se ci sia un riavvicinamento, anche perché i due non hanno ancora ufficializzato la cosa.

La vita sentimentale di Michele Morrone tra mistero e silenzi

La vita sentimentale di Michele Morrone è sempre stata un mistero. L’attore infatti non ama rendere noto le sue storie e tanto meno rilasciare dichiarazioni in merito.

Tempo fa Morrone era stato associato anche ad un’altra donna, la showgirl Belen Rodriguez, ex moglie di Stefano De Martino. Un flirt quello tra Belen e Michele nato quando tra l’argentina e Stefano c’era maretta al punto che si erano lasciati durante il primo lockdown.

Michele Morrone, dalla bellezza “dannata”, è un uomo molto riservato. Poco presente sui social e quando appare è per chiarire qualche pettegolezzo, come è successo mesi scorsi in merito al suo nuovo tatuaggio. Il bell’attore infatti scrisse un post in cui affermò: “Non ho mai spiegato nella mia vita il significato di AMS. Ma so che alla gente piace creare storie che sfortunatamente non sono vere. AMS è il tatuaggio che ho impresso sulla mia pelle dedicato alle mie sorelle Angela, Margherita, Stefania. Non c’è bisogno di creare storie”: Michele chiarì e smentì così sul nascere qualsiasi legame con l’attrice polacca.

Pubblicherà anche questa volta una smentita sul ritorno di fiamma con Elena D’Amario?

