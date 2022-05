A cura di Gilda Riga

Giulia Stabile si racconta su TikTok per un contenuto social di Samsung Italia. La ballerina italo-spagnola, vincitrice della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi ha risposto ad alcune domande, anche dei fan, sulle sue “prime volte”.

Giulia, che conta oltre un milione e mezzo di followers su Instagram, attualmente ha una relazione con il cantante Sangiovanni, al secolo Giovanni Pietro Damian, conosciuto proprio in occasione della partecipazione al talent show condotto dalla De Filippi.

Le "prime volte" di Giulia Stabile

La ballerina, la cui popolarità è senza dubbio destinata a crescere nel tempo, ha parlato a cuore aperto in occasione della realizzazione di un contenuto realizzato in collaborazione con Samsung Italia e trasmesso su TikTok.

Che differenza c’è tra fare una cosa per la prima volta e rifarla?

"Sicuramente quando fai qualcosa per la prima volta è letteralmente indescrivibile, perché è come se assaggi qualcosa che non hai mai assaggiato prima, o come un pugno nello stomaco, però tante volte in modo positivo. Poi magari provi qualcosa per la prima volta e non ti piace!".

Come è stata la prima volta che sei salita sul palco? E quando hai vinto?

"La prima volta che sono salita sul palco ad Amici ed ho fatto il mio primo assolo: è stato pazzesco. Una botta di adrenalina assurda, poi il fiato non ce l’avevo ancora prima di iniziare. Invece quando ho vinto non c’ho capito più niente".

Hai mai avuto paura di non farcela?

"Magari quando non ci tieni tanto non hai paura, io invece siccome ci tengo tanto in tutto quello che faccio, questa paura è un po’ costante".

La prima volta che hai avuto un colpo di fulmine?

"Valgono i personaggi televisivi?".

La prima volta che hai dato un bacio?

"Se lo cercate su internet lo trovate! E poi appena si sono toccate le labbra sentivo come se mi stessi sollevando".

La prima volta che hai mentito sulla tua età?

"Ancora non l’ho fatto, ma penso che presto lo farò".

La prima volta che hai sperato che una serata non finisse mai?

"La serata della finale di Amici".

La prima volta che hai scritto una lettera d’amore?

"L’anno scorso".

