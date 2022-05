A cura di Franci Russo

Ieri sera, sabato 21 maggio, è tornata in prima serata su Rai 1 L’Eredità, il game show condotto da Flavio Insinna.

A sfidarsi per la conquista del montepremio finale da devolvere in beneficenza, sono stati sette concorrenti speciali, appartenenti del mondo dello spettacolo e della musica: Arisa, Nino Frassica, Vanessa Gravina, Nathalìe Guetta, Francesco Paolantoni, Pierpaolo Spollon e Iva Zanicchi.

Arisa ha la meglio su tutti gli altri concorrenti risultando vincitrice della puntata. Si presenta quindi alla Ghigliottina con un montepremi di 270mila euro.

Arisa riuscira a trovare la parola giusta per vincere il montepremi finale?

La fase del gioco prevede l’individuazione di una parola tra due proposte. Se si sbaglia la scelta, il montepremi si dimezza. Alla fine si dovrà comporre una griglia di cinque parole. Arisa sbaglia la prima e l’ultima parola tra le cinque coppie proposte, portando il montepremi a 67mila e 500 euro. Le parole finali sono: CITTA’, PIENO, ITALIANA, STA FINENDO, SAN MARTINO.

Il gioco consiste nell’individuare una parola che contenga le altre cinque. Momenti di suspense e Arisa scrive la parola “CAMPANA”. Se si fosse tratta di una puntata di quelle ordinarie, Arisa avrebbe perso. Ma visto che si tratta di una puntata speciale, possono correre in suo soccorso gli altri sei concorrenti, i quali le suggeriscono la parola ESTATE. Ed è proprio questa la parola giusta. La somma di 67,5mila euro, quindi, può essere devoluta in beneficenza ad un’associazione che opera in Africa.

