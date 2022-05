A cura di Benedetta Esposito

Oggi, tutti, o quasi, che l’abbiano visto e seguito o ne abbiano sentito parlare, conosco il talent show di Canale 5, condotto da Maria De Filippi. Stiamo parlando di Amici che, con 21 edizioni, è considerato il programma più duraturo della tv italiana.

Il talent, da sempre, ricopre una doppia funzione, infatti se da un lato intrattiene il pubblico da casa, dall’altro porta allo scoperto talenti nascosti.

Ogni edizione che si è succeduta ha lasciato, nei cuori degli spettatori, alcuni concorrenti che nel corso delle puntate, oltre ad impegnarsi con il loro talento, come la danza, la recitazione e il canto, hanno raccontato di se stessi, delle gioie provate nel corso della loro vita, ma anche delle paure, permettendo ai fan di gioire o piangere con loro.

Come si dice l’attesa è meglio dell’evento in sé e così si può dire anche di Amici che rappresenta il momento lungo e terminabile di ansia ed emozione, prima della conclusione che porta al realizzarsi dei propri sogni. Dopo il talent show, infatti, molti concorrenti sono diventati cantanti e ballerini affermati a tutti gli effetti.

Sebbene, ovviamente, per il pubblico è più facile pensare ai concorrenti di un programma recente, molti rimangono comunque affezionati anche a partecipanti di edizioni passate.

Uno di loro, di cui ancora oggi tanto si parla, è Alberto Urso, che partecipò alla diciottesima edizione di Amici, stregando tutti con la sua voce da tenore.

L’annunzio inaspettato di Alberto su Instagram che ha deluso e spaventato i fan

Purtroppo, non è chiaro per quale motivo, recentemente ha pubblicato un annuncio su Instagram che ha lasciato i fan con l’amaro in bocca: “Siete la ragione per cui amo cantare, fare musica e condividere le mie canzoni sul palco, siete la mia ispirazione. Sto lavorando per portare la mia musica in tutto il mondo e finalmente nei prossimi mesi sarò così entusiasta di condividere alcune grandi novità sul mio prossimo progetto… So che vi renderà orgogliosi. Mi dispiace, ma per adesso devo cancellare i miei concerti programmati, ma sono felice di esibirmi presto per voi in un nuovo progetto! Non smetterò mai di ringraziarvi per tutto quello che fate per me! Rimanete connessi, manca davvero poco! Vi voglio bene”.

Dal momento che i suoi concerti sono stati cancellati, ovviamente Alberto ha assicurato di rimborsare tutti i biglietti. Ma la mancanza di spiegazioni da parte del cantante sui motivi che l’hanno indotto a prendere questa decisione, ha scatenato la fantasia dei fan che temono per lo stato di salute del loro beniamino oppure per qualche grave problema familiare.

Ovviamente, non vi è nessuna conferma a queste ipotesi, quindi non ci resta che aspettare che sia Urso in persona a rivelare il motivo della sua decisione. Magari ha in serbo per tutti una grandissima sorpresa che richiede solo molto tempo per essere realizzata.

