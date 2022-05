A cura di zara penna

A breve saranno girate le scene del nuovo capitolo de Il Paradiso delle Signore, la serie tv firmata Rai che ha riscosso molto successo negli ultimi anni.

Le nuove avventure e storie dei protagonisti saranno ricchi di colpi di scena. Il 30 maggio dunque inizieranno le riprese e arrivano le prime anticipazioni sul cast.

Tra le conferme troviamo i nomi degli storici Vittorio Conti, Umberto Guarnieri e la contessa Adelaide.

Nelle future vicende ci sarà ancora più spazio per Vittorio Conti, il proprietario del grande magazzino, interpretato da Alessandro Tersigni. E’ stato proprio l’attore a confermare la sua presenza nella nuova stagione in una recente intervista.

Ancora una volta protagonista anche Umberto Guarnieri, interpretato da Roberto Farnesi, che dopo aver chiuso la sua relazione con la contessa, per amore di Flora Ravasi, tornerà a Milano.

Il Paradiso delle Signore: tra conferme e uscite di scena

Fuori invece l’amata Beatrice Conti, interpretata da Caterina Bertone.

L’attrice ha svelato sui social che non farà parte del cast della prossima stagione. Quindi il personaggio uscirà di scena dopo aver coronato il suo sogno d’amore con Dante Romagnoli.

I due andranno via da Milano per godersi il loro amore lontani dal magazzino.

Confermati anche Marco e Stefania. Nonostante mesi fa si ipotizzava ad un loro abbandono all’interno della serie, sembra invece che siano stati entrambi confermati come lo stesso attore Moisé Curia afferma. Infatti i due innamorati sono riusciti a far trionfare il loro amore dopo che Gemma ha cercato in tutti i modi di rovinare il loro rapporto e di metter loro i bastoni tra le ruote.

Ovviamente non si escludono le new entry come in ogni nuova stagione. Nuove storie e nuovi personaggi che avranno il compito di sostituire tutti coloro che hanno abbandonato la serie.

