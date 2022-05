A cura di Ludovica Ragonesi

Can Yaman ritorna a deliziare le sue fan con un video sui social… e che video.

Dopo il duro sfogo dei giorni scorsi con un post su Instagram, l’attore turco si è lasciato alle spalle le polemiche e ha iniziato gli allenamenti intensivi per prepararsi fisicamente in vista del suo imminente impegno professionale: “El turco”, una nuova serie tv che andrà in onda su Disney Plus.

“El Turco” è prodotto da Ay Yapim, vero Re Mida delle serie tv turche, che ha acquisito i diritti del romanzo omonimo di Orhan Yeniaras.

La serie narra le vicende di un predone ottomano, appunto “il turco”, che si stabilisce in un villaggio italiano per liberarlo dall’assedio dei feudatari.

Eventi storici e adattamenti “romanzati” faranno quindi da sfondo al nuovo progetto che vede Can Yaman protagonista assoluto.

Il bellissimo attore turco quindi vestirà i panni di un bandito che agirà a fin di bene per liberare il popolo dagli oppressori.

Allenamento intensivo in palestra per le riprese di “El Turco”

Training durissimo per il possente Can Yaman che, sui social, da sfoggio della sua imponente fisicità e forza fisica.

Petto nudo e allenamenti da crossfit per Can che, nonostante sia sotto sforzo, ha comunque rincuorato i suoi fan, felici di rivederlo nuovamente, dopo un lungo silenzio, in un video privato.

L’attore, soltanto due giorni fa, aveva affidato proprio ai social un duro sfogo nei confronti di chi, stalkerandolo fino allo sfinimento, ha reso la sua permanenza in Italia davvero difficile.

Ma Can Yaman ha deciso comunque di non abbandonare, per il momento, il nostro Paese… almeno fino a che le riprese di “El turco” lo tratterranno qui in Italia.

Il mestiere dell’attore infatti prevede, in molti casi, quello di non avere una dimora fissa. Ci si muove laddove lo richieda il lavoro.

Dal momento che Can Yaman ha tutte le intenzioni di diventare una star internazionale, ci si potrebbe presto aspettare che l’interprete di Day Dreamer possa togliere le tende.

Noi tutti invece ci auguriamo che resti!

