A cura di Franci Russo

Hande Erçel, con i quasi 28 milioni di follower su Instagram, è oggi l’attrice turca più famosa nel mondo.

La sua notorietà è dovuta non solo alla sua bellezza e alla sua bravura, ma anche alle relazioni amorose intrecciate con uomini famosi che le hanno dato molta visibilità.

Hande Erçel, 28 anni, ha avuto la sua prima esperienza di recitazione con la serie tv Çılgın Dershane Üniversitede. Poi, nel 2014, ha recitato nella serie tv Life Tree. Nel 2015 ha partecipato al concorso Miss Cilivaliton of the World tenutosi in Azerbaigian classificandosi seconda. Nel 2015 ha iniziato a farsi un nome con il personaggio Selin, interpretato nella serie tv Güneşin Kızları.

Dopo queste serie, la bellissima attrice Hande Erçel ne ha preso parte a molte altre, sottoscrivendo nel contempo diversi contratti pubblicitari. La serie che l’ha resa famosa in tutto il mondo è Love is in the air, con accanto Kerem Bürsin, partner non solo sul set ma anche nella vita reale.

Le love story di Hande Erçel con attori, cantanti e imprenditori

All’inizio della carriera, Hande si innamora di Ekin Mert Daymaz, attore e modello turco. Dopo 2 anni intensi i due si separano.

Terminata la sua relazione con Daymaz, Hande Erçel si innamora di Mehmet Dinçerler, imprenditore e caro amico del suo precedente fidanzato. Questo rapporto, che ebbe grandi ripercussioni nel mondo dell'alta società, non dura a lungo.

Dopo la sua breve relazione con Mehmet Dinçerler, Erçel nel 2017 inizia a frequentare Murat Dalkılıc, cantante, cantautore e attore turco. A quel tempo, si pensava addirittura che la coppia, che era molto in sintonia l'uno con l'altra, si sarebbe sposata. Al decimo mese i due attraversarono una piccola crisi, ma subito dopo si riconciliarono e tornarono insieme. Si tornò a parlare di matrimonio, ma di lì a poco la coppia si separa definitivamente.

L'amore tra Kerem Bürsin e Hande Erçel inzia con la serie tv Love is in the air, trasmessa in Italia da Canale 5 ed in cui i due erano i protagonisti della serie. Le voci di una love story incomiciano a circolare sin da subito. I due all'inizio sostengono di essere amici, ma poi finalmete dichiarano il loro amore. In un primo momento si era detto che questa relazione fosse stata messa in piedi solo per scopi pubblicitari. In effetti, la love story tra Hande e Kerem, proseguita felicemente per circa un anno, si è poi conclusa poco dopo la fine della serie tv.

Erçel, dopo la separazione da Kerem Bürsin, inzia a frequentare l'attore Kaan Yıldırım. L’attrice, che in un primo momento era stata molto evasiva con i giornalisti turchi, poi ammette l’esistenza del rapporto con Kaan, soprattutto dopo che era stata paparazzata insieme al suo spasimante per le strade di Londra, dove i due erano andati per una breve vacanza.

