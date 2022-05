A cura di Ludovica Ragonesi

Can Yaman torna a far parlare di sé. Il muscoloso attore è in questi giorni impegnato nelle riprese della serie tv per Disney Plus “El Turco”.

Poche ore fa, l’amatissimo interprete di Day Dreamer, ha postato infatti il video di una sua durissima sessione di allenamenti che ha letteralmente mandato in tilt il web.

Muscoli in bella vista e capelli selvaggi, una versione di Can Yaman che ben conosciamo ma che ha acceso di nuovo l’entusiasmo per il bellissimo attore, dopo le polemiche dei giorni scorsi.

Can Yaman aveva infatti annunciato, attraverso le sue stories su Instagram, di desiderare rispetto e tranquillità e di voler, per tale motivo, spostarsi da Roma, dove l’ossessione per il suo personaggio ha raggiunto i limiti dello stalking. Un duro sfogo che ha fatto preoccupare non poco i fan, timorosi che il loro idolo potesse lasciare il nostro Paese.

E invece, dal momento che le riprese di “El Turco” si stanno svolgendo in questa fase in Italia, possiamo stare tranquilli poiché Can, almeno nell’immediato, non andrà via.

Ma il bellissimo attore in questi giorni sta lanciando dei messaggi, qualcuno velato qualcuno meno, sul momento personale che sta vivendo.

Can Yaman, dopo la fine della sua storia con la showgirl Diletta Leotta, non ha mai ufficializzato nessun altro nuovo amore.

A quanto pare, dunque, il bell’attore è ancora single.

Ad avvalorare questa tesi, un nuovo post dello stesso Can Yaman sul suo profilo Insta.

Can Yaman pubblica la scena di un film con Brad Pitt... messaggio velato?

L’attore ha pubblicato una scena tratta dal film “Vi presento Joe Black”, con un giovanissimo Brad Pitt.

Nella scena in questione si assiste all’intimo dialogo tra Susan Parrish (interpretata dall’attrice Claire Forlani) e Joe Black (impersonato da Brad Pitt).

Queste le parole di Susan: “Come mai un uomo così attraente, di grande intelligenza, eloquente, riservato nella maniera più seducente, e in più di potere, è tutto solo a questo mondo?”.

Una domanda da un milione di dollari. Soprattutto perché a condividerla è proprio Can Yaman che, molto probabilmente, si rivede nella definizione che la protagonista femminile del film dà a Joe Black.

Considerando che Can Yaman è uno degli uomini più desiderati in circolazione, questa domanda sembra più che legittima.

Una risposta all’interrogativo potremmo ricercarla nel post che lui stesso ha pubblicato per dare sfogo alla sua inquietudine: “Non ce la faccio più con l’aggressione che deve subire ogni femmina che si associa con me se non quella che accettate voi…”.

È allora la paura ad innamorarsi che spinge Can Yaman ad essere solo? È un’ipotesi plausibile, considerata la pressione che subirebbe la sua donna da mass media e fan.

Oppure, ipotesi altrettanto probabile, in questo momento Can non ha altro a cui pensare se non alla propria carriera, e quindi evita qualsiasi tipo di distrazione.

Tanto l’amore prima o poi arriva e lo fa quando non lo si cerca, nel momento più inaspettato.

