E' un Can Yaman diverso dal solito. Meno disponibile, scocciato, persino arrabbiato. L'attore non si sente più invulnerabile, incomicia a sentire la troppa pressione a cui quotidianamente è sottoposto. E si sfoga attraverso una delle sue stories su Instagram, dichiarando di voler andare via da Roma, ma non dall'Italia.

Can Yaman è il popolarissimo attore turco, entrato nel cuore di migliaia di fan grazie alla serie tv DayDreamer - Le ali del sogno.

Da allora, Can Yaman ne ha fatta di strada ed è stato impegnato in molti progetti televisivi.

La sua ultima fatica, Viola come il mare, lo vede accanto all’attrice Francesca Chillemi.

Ahinoi, dovremo aspettare però l’autunno per vedere questa nuova serie televisiva in onda su Canale 5.

L’attore, durante le riprese di Viola come il mare, si è spostato nella bellissima Sicilia.

E, nonostante l’assalto delle fan durante le riprese palermitane, così come in qualsiasi altro posto in giro per il nostro Paese, si è sempre mostrato molto disponibile con i suoi ammiratori e ammiratrici, prestandosi spesso a selfie ed autografi.

Can Yaman quindi ha fatto dell’Italia la sua seconda casa. In particolare, l’attore ha vissuto per moltissimi mesi a Roma.

Il duro sfogo dell’attore turco sul suo profilo Instagram

Inaspettato però, arriva sui social il duro sfogo dell’aitante Can, che ha deciso di traslocare.

Can Yaman ha affidato alla sua pagina Instagram un duro sfogo sul momento che sta vivendo.

L’attore si sente sotto pressione. Troppa attenzione su di lui.

Addirittura, Can Yaman fa riferimento al fatto che alcune persone abbiano superato ogni limite, stalkerandolo e attaccando ogni donna che si affianchi a lui.

Parole durissime, non c’è che dire.

Poi arriva la rassicurazione: cambia casa, lasciando quindi Roma, ma non andrà via dall’Italia.

Anzi, l’attore ha confermato che sarà impegnato in un nuovo importante progetto di respiro internazionale che sarà ambientato proprio nel nostro Paese.

Privacy e fama… il difficile equilibrio che ogni attore cerca di raggiungere.

