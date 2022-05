A cura di Gilda Riga

Dopo mesi piuttosto complicati, è tornato finalmente il sereno nella vita di Fedez.

Il rapper lo scorso aprile si è sottoposto ad un delicato intervento chirurgico all’ospedale San Raffaele di Milano per l’asportazione di un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Per fortuna l’operazione è perfettamente riuscita, e dopo un periodo di convalescenza trascorso nell’appartamento di Milano City Life, il marito di Chiara Ferragni è tornato a condurre una vita normalissima, circondato dall’affetto della moglie e dei figli Leone e Vittoria.

Di recente ha anche parlato di come la malattia lo abbia profondamente cambiato: “Quando ti viene data un’altra possibilità capisci quanto sia importante non sprecarla”.

A breve Fedez sarà nuovamente impegnato ad X Factor, talent show in onda su Sky nel quale torna ad essere giudice dopo tre anni di assenza.

Il 16 maggio, Fedez è anche tornato ad esibirsi dal vivo: l’ha fatto in occasione del concerto di Tananai al Fabrique di Milano, nel corso del quale i due si sono esibiti cantando Le madri degli altri, singolo tratto dall’album Disumano.

Fedez alla mamma: "Sei fidanzata con un trapper?"

Nel frattempo, Fedez è anche impegnato sul set per realizzare alcuni contenuti per PrimeVideo, piattaforma in streaming sulla quale è stata trasmessa anche la fortunatissima serie The Ferragnez, oltre che Celebrity Hunted e LOL – Chi ride è fuori (tutt’ora in onda). Ad accompagnare il rapper e produttore discografico milanese anche la mamma Annamaria Berrinzaghi, detta Tatiana, che ne cura alcuni degli interessi. In alcune stories pubblicate su Instagram, Fedez si rivolge alla mamma chiedendole se si fosse fidanzata con un trapper. “Magari!” risponde la signora Tatiana, con il figlio che le dice “Come magari?!”. A questo punto il marito della Ferragni non si lascia sfuggire l’occasione per prenderla in giro: “Allora, la signora Tatiana cerca trapper, bella presenza, automunito a cui piacciono le milfone leopardate”.

Annamaria Berrinzaghi su Instagram conta attualmente quasi 90mila followers. Nel feed, tantissimi scatti che la ritraggono insieme alla sua splendida e celeberrima famiglia, oltre a immagini che immortalano il figlio Fedez sul palco o sul set di shooting promozionali per i suoi tanti progetti lavorativi tra musica e imprenditoria digitale.

