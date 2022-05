A cura di Gilda Riga

E’ uno degli attori più amati dal pubblico e tutte le donne impazziscono per lui. Luca Argentero, grazie alla sua bravura e all’indiscutibile bellezza, ha fatto breccia nel cuore di milioni di italiani.

Raggiunge la notorietà nel 2003 partecipando alla terza edizione del Grande Fratello, reality all’epoca condotto da Barbara D’Urso, suscitando scalpore per un controverso rapporto con Marianella Bargilli. Si classifica al terzo posto: al casting era stato proposto dalla cugina Alessia Ventura, ai tempi Letterina nel programma Passaparola di Gerry Scotti. Dopo l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, colleziona una serie di ospitate televisive, posa per un calendario sexy del mensile Max e lavora come modello.

Fa il suo debutto come attore nel 2005 nella serie televisiva Carabinieri, nella quale interpreta, dalla quarta alla sesta stagione, il ruolo di Marco Tosi. Da questo momento in poi la sua carriera nel mondo del cinema spicca letteralmente il volo.

Amatissima la serie Doc – Nelle tue mani in onda sulla Rai, in cui Argentero interpreta il dottor Andrea Fanti. Dal 2021 è sposato con Cristina Marino, attrice, imprenditrice e influencer. Dalla loro relazione è nata nel 2020 la piccola Nina Speranza.

Fedro Francioni su Luca Argentero: "E' solo un opportunista"

Dicevamo dell’esperienza di Luca Argentero al Grande Fratello, programma dove tutto ha avuto inizio. E a volte, i fantasmi del passato tornano prepotentemente a bussare alla porta: Fedro Francioni (nella foto in basso), ex coinquilino dell’attore torinese proprio in occasione della terza edizione del GF, ha rivelato in una intervista rilasciata al Corriere del Veneto alcuni dettagli poco edificanti su Argentero: “Quando sento il suo nome per me è come mettere il dito nella piaga – afferma Francioni -. Io e lui eravamo praticamente fratelli, sia dentro che fuori la Casa. Abbiamo condiviso tantissime esperienze, abbiamo anche condiviso lo stesso appartamento. Poi col tempo si è rivelato diverso, un’opportunista. Abbiamo litigato e non ci vediamo più. Per me lui è stato una grandissima delusione”.

Fedro abbandonò la casa dopo 67 giorni a causa di un lutto che l’aveva colpito: “Era morta una zia a cui tenevo molto. In quegli anni non succedeva come ora che ti fanno entrare o uscire. Lì mi dissero: o dentro o fuori. Sono uscito perché ci tenevo ad andare al funerale di zia Annamaria ed abbracciare i miei cugini. Felice di aver scelto gli affetti familiari”.

Poi rivela alcuni dettagli anche su Barbara D’Urso: “Se sei nelle sue grazie ti porta in palmo di mano, se gli sei antipatico è meglio che stai a 10 metri di distanza. Io fortunatamente gli ero simpatico e la vedo un paio di volte l’anno quando mi invita a Pomeriggio 5”.

Ad oggi Francioni lavora presso Radio Piter Pan, emittente radiofonica veneta dove conduce il programma Lo Sfogatoio.

