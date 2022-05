A cura di Gilda Riga

Oggi è un altro giorno è uno dei programmi più seguiti dal pubblico televisivo.

Il talk show, condotto da Serena Bortone, va in onda tutti i pomeriggi su Rai Uno, e si è ritagliato un’importante fetta di fedelissimi che segue assiduamente il programma.

Ospiti, storie e confronto in una trasmissione che racconta come il Paese abbia voglia di ritrovare la sua normalità dopo la pandemia degli ultimi due anni, ricominciando dai racconti delle persone celebri e non solo, e per capire e conoscere la realtà di oggi.

Protagonista indiscussa, ovviamente, la padrona di casa Serena Bortone, che ha fatto immediatamente innamorare i telespettatori grazie al suo modo di fare spontaneo e tutt’altro che stereotipato. La conduttrice di Oggi è un altro giorno è diventata in poco tempo uno dei volti più amati della Rai, e la sua fama è senza dubbio destinata a salire.

Molto è stato detto e scritto sulla vita privata di Serena, anche se lei al riguardo preferisce mantenere un profilo piuttosto basso. Tanti i flirt o presunti tali che le sono stati attribuiti in questi mesi: dal direttore d’orchestra Lorenzo Viotti al giovane collega Marco Carrara, per finire poi al ballerino di Ballando con le Stelle Samuel Peron, ospite fisso del salotto della Bortone. Si tratta, ovviamente, solo di rumors: la bionda giornalista ha infatti più volte dichiarato di non amare i legami fissi perché un rapporto stabile la soffoca.

Battibecco tra Romina Carrisi e Samuel Peron

Nel corso della puntata del 19 maggio, si è verificato un simpatico battibecco tra Romina Carrisi, figlia di Albano e Romina Power, e Samuel Peron. E’ stata la stessa Carrisi a condividere sul suo profilo Instagram alcune stories del siparietto con il ballerino: “Senti Romina – dice Peron – la devi smettere di importunarmi, ok? La devi smettere, per favore”. La risposta di Romina non si è fatta attendere: “Il tuo divanetto è più in là, non qui vicino a me”. Il breve “battibecco” si è concluso con una battuta di Samuel: “Ma io sono lì, è il mio naso che arriva fin qui!”, chiaro riferimento alla “particolare” forma del suo naso.

