Stefano De Martino lo fa in tutti i luoghi e in tutti i laghi.

Citando la famosa strofa della canzone di Valerio Scanu, potremmo adattarla benissimo a Stefano De Martino che, preso dalla passione, lo fa ogni volta che può.

Ma attenzione, non stiamo parlando di certo della sfera hot del bellissimo conduttore napoletano.

Stefano De Martino, famoso showman delle reti Rai e Mediaset, sta dimostrando in questi anni di esser maturato moltissimo dal punto di vista professionale.

Il poliedrico De Martino, sta misurando la sua versatilità artistica in diversi ambiti professionali.

Prima ballerino, poi conduttore di varietà, poi addirittura autore (è stato lui infatti a sviluppare il concept della sua trasmissione Bar Stella), e poi ancora modello.

Con il suo fisico statuario ed il suo irresistibile fascino, Stefano è infatti il protagonista di numerose campagne di moda per brand famosi. Non ultimo, Re Giorgio (Armani), lo ha voluto come testimonial, insieme a suo figlio Santiago, della linea Emporio Armani.

Stefano De Martino al Lago di Como per girare uno spot

Ed è stata proprio la realizzazione di una campagna pubblicitaria a portare il bel De Martino sulle sponde del Lago di Como.

Stefano De Martino è stato infatti avvistato a Bellagio, dove ha girato uno spot per un famoso brand di moda.

E, da appassionato di barche quale è, la campagna in questione vede proprio Stefano De Martino alla guida di un’imbarcazione di lusso.

De Martino è stato prima a Lezzeno, in provincia di Como, dove è stato fotografato al comando del bellissimo motoscafo Super Aquarama, dei cantieri nautici Matteri.

Il conduttore ha dapprima incontrato il proprietario dei cantieri, che lo ha istruito sulla guida dello scafo e poi ha navigato da solo, a bordo del gioiellino della nautica italiana, per godersi un pomeriggio in totale libertà nelle acque del Lago di Como.

Nelle stories postate, Stefano De Martino ha reso partecipi i suoi follower di questa bellissima esperienza.

Considerando che Stefano ha anche una barca di sua proprietà con cui si concede spesso vacanze in compagnia o, quando ne sente la necessità, fughe meditative solitarie in mezzo al mare, si può senza dubbio affermare che testimonial più adatto non avrebbero potuto sceglierlo.

