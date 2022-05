A cura di Gilda Riga

Caterina Balivo è uno dei volti televisivi più amati da pubblico e più seguiti sui social.

L’ex conduttrice di Vieni da Me e giudice dell’ultima edizione de Il Cantante Mascherato, viene apprezzata sia dal pubblico femminile, per la sua schiettezza e bravura, sia da quello maschile, per la sua bellezza e l’indiscutibile charme.

E’ mamma di due splendidi bambini, Guido Alberto e Cora, ed è sposata dal 2014 con lo scrittore Guido Maria Brera. La cerimonia del loro matrimonio si è svolta sull’isola di Capri.

Caterina è diventata una celebrità anche sui social, in particolare su Instagram dove conta quasi 1 milione e mezzo di followers e sul quale condivide momenti professionali e di vita quotidiana in compagnia di familiari ed amici.

Caterina Balivo nel cast di Ballando con le Stelle?

Ma veniamo alla stretta attualità. Secondo quanto affermato dal giornalista Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, pare che la Balivo potrebbe far parte del cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle, programma condotto da Milly Carlucci che andrà in onda su Rai 1 a partire dal prossimo autunno.

Dopo il ruolo di giurata a Il Cantante Mascherato, e dopo aver condotto programma di successo come Detto Fatto e Vieni da Me, siamo certi che i fan sarebbero entusiasti all’idea di vedere Caterina vestire i panni di ballerina in uno degli show più amati e seguiti dal pubblico.

In realtà l’indiscrezione lanciata da Dandolo sarebbe priva di fondamento. A scriverlo è la stessa Balivo sul suo profilo Instagram: “E ogni anno Alberto Dandolo lancia la sua fake news su di me, ma ti vogliamo bene lo stesso”.

Insomma, a quanto pare i fan di Caterina dovranno farsene una ragione: a meno di clamorosi colpi di scena la conduttrice non parteciperà al talent show condotto da Milly Carlucci, che nell’ultima edizione ha visto trionfare la coppia composta da Arisa e Vito Coppola.

