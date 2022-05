A cura di Ludovica Ragonesi

Il cast di ‘The Band’, la trasmissione condotta da Carlo Conti su Rai 1, è in pieno fervore per i preparativi dell’ultima puntata che andrà in onda venerdì 20 maggio e che designerà la band vincitrice dello show.

Sebbene Carlo Conti sia sinonimo di garanzia in termini di ascolti per la Rai, la sua nuova trasmissione ha stentato a decollare ed ha registrato, puntata dopo puntata, indici di share non proprio soddisfacenti.

Alla luce di questi risultati, è molto probabile quindi che la tv di Stato non accolga l’idea di una seconda edizione.

Ma per un programma “tiepidino” che finisce, la Rai si proietta già verso quello che è uno dei cavalli di battaglia del conduttore toscano: Tale e Quale Show.

Lo show musicale in cui personaggi dello spettacolo imitano cantanti famosi, è ormai da dieci anni uno dei punti fermi del venerdì su Rai 1. E così sarà anche quest’anno.

Casting in corso per individuare i prossimi concorrenti

I preparativi per l’edizione del prossimo autunno fervono. In questi giorni si stanno infatti svolgendo i casting per individuare i nuovi concorrenti della prossima edizione.

Secondo indiscrezioni, anche quest’anno Tale e Quale Show “spulcerebbe” i vip in gara tra i personaggi di spicco del Grande Fratello Vip. Carlo Conti potrebbe infatti decidere di assoldare qualche ex gieffino (tra quelli che maggiormente si sono fatti notare nella casa di Cinecittà) per schierarlo nella squadra del suo show.

In effetti, questa è una pratica non del tutto nuova. Infatti, già in passato la Rai ha guardato al reality di Mediaset per la scelta dei protagonisti dello show di Carlo Conti.

Ricordiamo infatti le notevoli performance a Tale e Quale Show di Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando, che sono entrati nel team di Carlo Conti, freschi dell’esperienza al Grande Fratello Vip.

Ma quali sarebbero i nomi papabili per lo show di Rai 1?

Tra tutti spicca quello di Davide Silvestri, il biondo attore che durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip ha dato spesso dimostrazione delle sue capacità da intrattenitore ed imitatore, esibendosi in simpatiche gag per divertire i coinquilini della casa.

Ma tra i nomi che si avanzano in questi giorni ci sarebbero anche quello di Katia Ricciarelli e Alex Belli. Sapremo presto chi la spunterà, dal momento che il cast dovrebbe essere ufficializzato già a fine giugno.

