A cura di Franci Russo

Diletta Leotta incanta il pubblico di San Siro con le sue interviste a bordo campo.

Prima, durante e dopo l’incontro di calcio Milan – Atlanta, disputatosi domenica 15 maggio a San Siro, la corrispondente di DAZN, Diletta Leotta, ha letteralmente fatto impazzire gli spettatori che gremivano gli spalti dello stadio.

Con addosso una vestito color fucsia, senza reggiseno, Diletta ha mostrato tutte le sue beltà ricevendo complimenti non solo dal pubblico presente, ma anche dai tantissimi telespettatori davanti alla tv.

Sul suo profilo Instagram, con oltre 8,2 milioni di follower, ha ricevuto centinaia di messaggi in tutte le lingue, di cui la maggior parte complimenti, anche divertenti, nei suoi confronti. Tra i tanti, abbiamo scelto quelli più carini.

Simone: “Da capire se sei più bella tu o il gol di Theo (Hernandez)”. Gatti_stitch: “Dea suprema. Diletta ti prego usami come tappetino per i tuoi piedini divini, mangerei anche l'erba che calpesti per quanto ti adoro”. Rererenato9: “I palloni sono gonfi, si può giocare”. Fabrizio: “La prossima volta si prega andare sotto la gradinata nord”. Andrea: “Quanto sei brutta (c’è mia moglie di fianco…”. Paolo: “Senza ombra di dubbio, la migliore in campo”.

Diletta Leotta intervista il giocatore della Salernitana Franck Ribery

Insomma Diletta incanta dentro e fuori lo stadio.

Da mercoledì 18 maggio, intanto, è visibile su DAZN Linea Diretta, con l’intervista di Diletta Leotta a Franck Ribery, il giocatore della Salernitana unico nel suo genere, amato da tifosi di tutto il mondo. Saranno svelati molti aspetti della sua vita privata, del suo rapporto con Salerno e del suo futuro.

Simpatico siparietto alla fine dell’intervista tra la giornalista e il giocatore, pubblicato da Diletta in una delle sue Storie Instagram. Diletta: “Abbiamo appena terminato l’intervista e ho fatto un bel regalo a Franck. Ma non gli è piaciuto”. Franck (un po’ corrucciato): “Sì, sì, mi è piaciuto, mi è piaciuto molto. Stanotte vado a pescare… Grazie mille, brava”.

