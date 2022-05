A cura di Ludovica Ragonesi

Francesco Facchinetti è il capo tribù della sua grande famiglia allargata.

Dj Francesco è infatti il padre di Mia, figlia undicenne avuta dalla showgirl Alessia Marcuzzi, e di Leonardo e Lavinia, nati dall’unione con l’attuale moglie, la modella brasiliana Wilma Faissol.

Dal momento che anche la Faissol, quando ha sposato Francesco, era già madre di una bambina, il numero dei “cuccioli” di casa Facchinetti sale a quota 4!

Ad onor del vero, Mia vive in pianta stabile con la madre Alessia, anche se spesso raggiunge il suo papà e i suoi fratellini nella villa di Mariano Comense.

In ogni caso, gestire così tanti bambini, specie i due ultimi nati, Leonardo e Lavinia, di 8 e 6 anni, non è di certo impresa facile per i coniugi Facchinetti.

Così, può capitare che, tra un capriccio e qualche gioco spericolato, qualcuno dei bambini possa farsi male.

E proprio questo è accaduto alla piccola Bibi (viene chiamata così affettuosamente in famiglia la più piccina Lavinia) che si è procurata un brutto ematoma sul viso cadendo da cavallo.

Una nuova caduta da cavallo quindi e un rinnovato spavento per Francesco Facchinetti, che solo due mesi fa aveva accompagnato sua moglie Wilma in ospedale proprio a seguito di una caduta da cavallo. Per la Faissol quello era stato il secondo disarcionamento da cavallo nel giro di pochi mesi.

Così anche la piccolina ha vissuto, fortunatamente con conseguenze meno gravi, la medesima disavventura della madre.

Il dilemma di Francesco Facchinetti: "Se fosse per me..."

Francesco Facchinetti ha informato i suoi follower sui social dell’accaduto ed ha espresso un pensiero perentorio: “Mi dispiace perché amo i cavalli, ma non voglio vedere più nessuno della mia famiglia cavalcare. Soltanto che mia figlia Liv ha un carattere molto forte e vuole continuare a cavalcare. Non sappiamo cosa fare. Se fosse per me, cavalli ciao ciao!”.

Questo il dilemma di Dj Francesco che non sa se continuare ad incoraggiare la passione per l’equitazione della piccola Lavinia o, al contrario, per la sicurezza della bambina, evitare che continui con questo sport.

Non sappiamo quale sarà la scelta di Facchinetti e Faissol, ma auguriamo alla piccola Liv di guarire presto e dimenticare velocemente lo spavento per questa brutta avventura.

Potrebbe interessarti anche:

Fedez, l'annuncio su Instagram: "Cerco marito per mia mamma Tatiana"

Rai: Carlo Conti, dopo The Band, punta al Grande Fratello Vip

Mediaset: Pamela Prati, dopo lo scandalo, nuovo progetto per l'ex del Bagaglino

Mediaset: Kerem Bursin, dopo Hande Ercel torna nelle braccia di…

Mediaset: Enzo Salvi dopo il successo con Sica e Boldi trova un nuovo "amico"

Rai: grande ritorno al Paradiso delle Signore. L’annuncio di Tersigni

Mediaset: boom di like per Giulia Stabile. L'ex di Amici manda in delirio il web

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Gossip, Anticipazioni e Programmi TV CLICCANDO QUI