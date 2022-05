Mediaset: paura per Can Yaman e Diletta Leotta. Le fan superano il limite

A cura di zara penna

Le fan di Can Yaman questa volta sembrano aver davvero superato il limite.

L'attore turco, diventato famoso grazie alla serie tv DayDreamer trasmessa su Canale 5, in cui ha recitato con Demet Ozdemir, ha riscontrato in Italia una notorietà senza precedenti. Più che ammirazione, quella di alcune fan è diventata una vera e propria ossessione.

Alcuni giorni fa, Can Yaman ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram in cui annunciava che era costretto a cambiare casa in seguito a comportamenti ossessivi di alcune fan nei suoi confronti. Non è la prima volta che Can viene “assediato” dalle ammiratrici, soprattutto all’esterno della sua casa di Roma, dove l’attore si trova a dover fronteggiare a qualsiasi ora del giorno e della notte fan in cerca di autografi e foto.

La notizia ovviamente è arrivata anche in Turchia, con diversi siti che parlano addirittura di vere e proprie minacce.

I tabloid turchi: "Minacce a Can Yaman e Diletta Leotta"

Ecco quanto si apprende da alcuni tabloid: “Can Yaman ha spiegato che l'ammirazione di alcune persone ha raggiunto livelli pericolosi. Il bell’attore ha riferito che fan ossessive sono andate a casa sua a Roma e lo hanno molestato, andando ben oltre il lecito. Oltre a lui, anche le sue ex partner, in particolare la conduttrice televisiva Diletta Leotta, hanno ricevuto minacce di morte dai loro fan ossessivi. Alcuni suoi fan hanno persino inviato una lettera di minacce alla Leotta”.

Ecco perché Yaman ha assunto una decisione drastica: "Devo trasferirmi in un'altra casa, andare via da Roma". Intanto la Polizia sta indagando sulle presunte minacce subite Can Yaman e Diletta Leotta.

Can resterà ancora in Italia perché dovrà girare la serie per Disney Plus, El Turco, e in seguito il remake di Sandokan, prodotto da Lux Vide.

I fan club dell’attore si sono schierati ovviamente con il loro idolo, accusando queste fan di essere delle stalker. Tutto questa vicenda preoccupa non solo perché nuocere all’incolumità di Can Yaman, ma anche perché potrebbe portar l’attore ad assumere la decisione drastica di abbandonare definitivamente l’Italia.

