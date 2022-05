A cura di zara penna

Rai: addio a Luca Argentero. L’attore di Doc Nelle tue mani lascia la tv?

Luca Argentero, amatissimo attore italiano, ha toccato l’apice del successo con il personaggio Andrea Fanti, in Doc - Nelle tue mani, serie tv in onda sulla Rai che ha riscosso moltissimo successo.

Nella fiction interpreta un uomo che perde la memoria dei suoi ultimi dodici anni di vita a causa di un trauma cerebrale e, per la prima volta, si ritrova ad essere non più il medico brillante e autorevole di sempre, ma un semplice paziente. Dopo aver girato le diverse stagioni della fortunata serie tv, Luca Argentero ha firmato un contratto con Lux Vide per prendere parte al remake di Sandokan, insieme all’attore turco Can Yaman. Argentero interpreterà il ruolo del migliore amico di Sandokan.

Luca, però, si è realizzato non solo nel campo professionale ma anche sentimentalmente. Infatti, è sposato con Cristina Marino ed è padre di una splendida bimba, Nina Speranza.

Luca Argentero è molto legato alla sua famiglia, tanto che nelle ultime interviste ha lasciato intendere che sta pensando di abbandonare il piccolo schermo per dedicarsi completamente a loro e ai suoi hobby.

Luca Argentero si racconta a Pierluigi Diaco

E’ quello che Luca Argentero ha raccontato a Pierluigi Diaco durante un’intervista nel programma Ti sento.

“A me piacerebbe. O meglio non lasciarle per il gusto di fare un’uscita eclatante ma per recuperare un ritmo di vita che dopo vent’anni, è stato un ritmo forsennato. Mi permetterebbe di concentrarmi su alcuni aspetti della mia vita che mi interessano di più”. Ecco quanto dichiarato nel corso della trasmissione. Inoltre, Luca ha espresso il desiderio di sviluppare due aspetti importanti per lui, la spiritualità e il contatto con la natura. “È una questione molto fisica - dichiara -un mio amico alpinista una volta mi disse ‘io mi sento più vicino a Dio in cima a una montagna che dentro una Chiesa’. Non che dentro la Chiesa tu non lo senta, ma in montagna sei comunque più in alto, quindi bene o male sei più vicino”.

Dopo l’intervista le fan si sono subito scatenate. E’ impensabile per loro non rivedere in tv il loro idolo, che da anni è riuscito a conquistarsi una larga fetta di sostenitrici e ammiratrici.

