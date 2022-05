A cura di Gilda Riga

Selvaggia Lucarelli all’attacco di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni.

La giornalista dalla lingua pungente, giudice di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, si scaglia contro l’influencer e il fidanzato, calciatore della Lazio di Maurizio Sarri.

Il motivo? I due hanno affittato nientemeno che lo stadio “Olimpico” di Roma per il gender reveal party, una festa che rappresenta un modo per rivelare il sesso del nascituro.

Nello specifico, la Nasti e Zaccagni non si sono fatti mancare proprio niente: Rigore a porta vuota, uragani di coriandoli azzurri, giochi pirotecnici e mascotte danzanti con tanto di ciuccio in bocca. E la scritta It’s a boy che lampeggia sul maxischermo dell’Olimpico per la serata speciale dell’influencer napoletana e dell’esterno offensivo della Lazio, che proprio allo stadio hanno scoperto (insieme a parenti ed amici) di aspettare un maschietto.

Sul web ha immediatamente infuriato la polemica. In molti hanno definito il gender reveal come una vera e propria cafonata, con gli haters che si sono scagliati a tutta forza contro la decisione della coppia di rivelare in modo così vistoso ed esagerato il sesso del loro primogenito.

Dal canto suo, Chiara Nasti non le ha mandate a dire: “La verità è che non avete mai visto una cosa simile – ha tuonato l’influencer sui social -. Non solo abbiamo vissuto un momento super emozionante e speciale (il più bello della nostra vita), ma siamo stati così originali che a certa gente non scende giù. Grazie per tutta questa attenzione, sempre. Continuate così”.

A gettare ulteriore benzina sul fuoco ci ha pensato anche Selvaggia Lucarelli: “Sì ragazzi, molto cringe questa roba, ma è esattamente come questa (posta una foto della proposta di matrimonio di Fedez a Chiara Ferragni). Non è che se parlano milanese le trashate sono più chic. Ma poi tutte ‘ste feste per svelare il sesso del nascituro… Posso dire? Ma che c***o ce ne frega del sesso del vostro nascituro!”.

Paroline non proprio dolci quelle della Lucarelli, che come sempre mostra di non avere troppi peli sulla lingua.

