A cura di Gilda Riga

Buddy Valastro in vacanza in Italia insieme alla moglie Lisa Belgiovine.

Il famosissimo Boss delle Torte si trova in questi giorni in Toscana per trascorrere qualche giorno di relax nel Paese che ha dato i natali ai suoi genitori Bartolo Valastro, di origini liparesi, e Maria Tubito, originari di Altamura. Entrambi sono scomparsi rispettivamente nel 1994 e nel 2017 (la mamma a causa della SLA).

Chi è Buddy Valastro

Buddy Valastro è nato ad Hoboken, nel New Jersey nel 1997. All’età di 11 anni inizia a lavorare nella pasticceria di famiglia per poi diventarne il gestore a 17 anni in seguito alla morte de padre. Buddy è il proprietario della pasticceria Carlo’s Bake Shop, e grazie allo show Il Boss delle Torte, che in Italia è stato trasmesso da Real Time, ha raggiunto la popolarità a livello mondiale. Valastro, in seguito, ha aperto altre 17 pasticcerie, di cui sette nello Stato del New Jersey, 9 nel resto degli Stati Uniti ed una addirittura a San Paolo, in Brasile. La sede amministrativa dell’impero del pasticcere italo-americano si trova a Lackawanna, vicino a Jersey City.

Buddy vive nel New Jersey con la sua famiglia. E’ sposato con Elisabetta “Lisa” Belgiovine, anche lei di origini italiane, dalla quale ha avuto quattro figli: Sofia, Bartolo III, Marco e Carlo. Ha quattro sorelle: Grace, Mary, Madeline e Lisa, che lavorano nella pasticceria Carlo’s Bakery di Hoboken.

Valastro è legatissimo alla sua famiglia, con la quale condivide anche gli affari e il milionario impero che ha creato dopo l’incredibile successo ottenuto con Il Boss delle Torte.

La pasticceria Carlo’s Bake Shop, che si trova al 95 di Washington Street ad Hoboken, con il passare degli anni è diventata un vero e proprio luogo di culto e meta per tantissimi turisti provenienti da tutto il mondo che, approfittando del soggiorno a New York, raggiungono la cittadina del New Jersey per visitare la pasticceria di Buddy e per assaggiare i suoi dolci.

Buddy e la moglie Lisa in vacanza in Toscana

Come dicevamo in apertura, Valastro e la moglie si trovano in vacanza in Toscana. La coppia italo-americana ha visitato Siena, un’azienda vinicola a a San Casciano in Val di Pesa, e infine Firenze: “Ponte Vecchio, uno dei posti più magici di Firenze” ha scritto Buddy su Instagram dopo aver pubblicato alcuni scatti sul profilo social.

