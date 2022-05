A cura di Gilda Riga

Romina Carrisi-Power è la figlia più piccola nata dalla relazione tra Al Bano e Romina. Nata nel giugno 1987 a Cellino San Marco, è cresciuta negli Stati Uniti, dove ha anche fatto la cameriera in un night club per mantenersi, e l’Italia, dove ha provato a lavorare come commessa, ma tutti la riconoscevano ed è stata costretta a smettere.

Oggi scrive poesie ed ha la passione per la fotografia (ha già all’attivo diverse mostre fotografiche), oltre ad essere un’attrice di teatro. Ha avuto anche una piccola parte nella fiction Don Matteo. Romina Jr è inoltre ospite fisso del talk show di Rai 1 Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone.

Nel corso della sua vita ha attraversato un periodo particolarmente buio: “Non mi piacevo, non mi accettavo. Iniziai a bere e fare uso di sostanze stupefacenti. Il motivo di quel disagio era perché ero diventata popolare, la gente mi riconosceva, ma non per qualcosa che avevo fatto io, ma solo perché ero figlia di qualcun altro” ha rivelato in un’intervista alla rivista Gente.

Di sua sorella Ylenia Carrisi si sono perse le tracce nel 1993: sulla vicenda, Romina si espressa esclusivamente in un’unica occasione a Chi: “Avevo sei anni, i miei genitori portarono me e Cristèl a vivere in Svizzera a casa di amici per un mese e mezzo perché dovevano andare a cercare Ylenia. Ricordo i collage di fotografie che facevamo per dirle ‘bentornata’. Ma non è mai tornata”.

La Carrisi ha un ottimo rapporto con Jasmine e Al Bano Jr, i figli avuti dal padre con Loredana Lecciso, che considera veri e propri fratelli.

Gli auguri di buon compleanno a papà Al Bano

Il 20 maggio Al Bano ha compiuto 79 anni, e Romina Jr ha fatto gli auguri di compleanno al suo papà su Instagram: “E sono 79 teneri anni che ci delizi della tua presenza”. Ma non solo. Ha anche postato una foto di 26 anni fa in cui è con i genitori e la sorella in compagnia di Giovanni Paolo II: “Correva l’anno 1996. Nostra madre ci vestiva sempre uguali, ma non ci scambiavano mai per gemelle. Cristèl trascorse (insieme a mamma) quasi tutta la Santa Messa a riproporre il suo pranzo purella. Io questa carezza (quella del Papa, ndr) non me la ricordo, ma baratterei uno dei mille stupidi ricordi per questo frammento di tempo”.

