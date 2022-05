A cura di Gilda Riga

Fedez e Chiara Ferragni a cena con Mark Hoppus dei Blink 182.

Il rapper e la moglie hanno trascorso la serata del 19 maggio cenando in un noto ristorante di Milano con uno dei fondatori della storica rock band statunitense e sua moglie Skye Everly.

Fedez a cena con il bassista dei Blink 182

Fedez, apparso visibilmente emozionato, ha sottolineato quanto fosse entusiasta di incontrare uno dei suoi idoli, ed ha condiviso questa esperienza con i suoi 14 milioni di followers su Instagram: “Raga, credo sia la serata più assurda della mia vita. Chi mi conosce sa quanto sia un fan dei Blink 182, e uscire a cena con Mark Hoppus già era un sogno, però oggi ha assunto un significato diverso perché io e Mark ci siamo scritti da quando ho scoperto di avere un tumore, visto che anche lui ha avuto un’esperienza simile. E dal giorno prima dell’intervento ci siamo sentiti e oggi siamo stati a cena insieme, e mi ha voluto regalare un ciondolo che hanno solo lui, Tom DeLonge e Scott Raynor (gli altri membri della band, ndr), e mi ha voluto regalare il suo. Vi confesso che ho pianto come un bambino”.

Poi Fedez fa una considerazione finale: “La vita è veramente un fantastico gioco sadico, come se fosse un uovo di Pasqua che ti riserva delle sorprese di m***a, ma altre volte ti stupisce. E credo che proprio per questo valga la pena di essere vissuta a pieno”.

Il tumore diagnosticato a Mark Hoppus

A Mark Hoppus era stato diagnosticato un linfoma a grandi cellule B 4-A, il tipo più comune di linfoma non-Hodgkin, una forma aggressiva che colpisce circa 18mila persone ogni anno, arrivato al quarto stadio. “Il cancro non ha a che fare con le ossa, ma con il sangue. Il mio sangue sta cercando di uccidermi” dichiarò il bassista dei Blink quando scoprì di essere malato. Per fortuna è guarito, anche se dovrà continuare a sottoporsi ad esami per monitorare la situazione.

Fedez, invece, lo scorso aprile si è sottoposto ad un delicato intervento chirurgico all’Ospedale San Raffale di Milano dopo aver scoperto di essere affetto da un raro tumore neuroendocrino del pancreas. L’operazione ha avuto esito positivo e il rapper è sta gradualmente tornando a condurre una vita normale: “I medici mi avevano detto che avrei potuto aspettare anche sei mesi prima di ricominciare a cantare e fare attività fisica dopo l’intervento. Ma la forza di volontà e l’amore di chi vi sta vicino a volte è più forte di tutto. Ed eccomi qua ad allenarmi a nemmeno due mesi dall’operazione. Banale da dire, ma è la cura più forte che ci sia”.

