A cura di zara penna

E già crisi tra una delle coppie più amate del talent show Amici di Maria De Filippi? Vi sveliamo come stanno le cose.

Alex Rina, è stato uno dei cantanti più apprezzati dell’ultima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi su Canale 5. Il vincitore di quest’anno è Luigi Strangis.

Durante questi mesi Alex Rina ha cantato diversi suoi inediti: Occhi al Cielo, Tra Silenzi, e Accade.

Il bel cantautore ha anche firmato un contratto discografico con l’etichetta 21CO. A giugno, infatti, uscirà il primo disco di Alex, Non siamo soli. Durante gli otto mesi di permanenza nella scuola, Alex è stato uno degli allievi più apprezzati dai telespettatori.

Nella scuola, ha conosciuto l’amore, fidanzandosi con la ballerina Cosmary Fasanelli, che, pur essendo uscita molto prima dalla scuola di Amici, ha continuato a sostenere Alex.

Sul suo profilo Instagram, Cosmary ha commentato l’emozionante finale di Amici, facendo il tifo per il suo fidanzato. “Non vedo l’ora di averti di fronte e darti tutto l’amore che meriti”.

Le voci su una presunta fine della love story tra Luigi e Cosamary

Ultimamente girava voce sul web che tra i due la storia fosse già conclusa, tanto che molte follower di Amici hanno tempestato di domande e messaggi i profili di Alex e Cosmary.

La ballerina così ha deciso di pubblicare su Instagram due foto, con loro due abbracciati e felici. Inoltre ha aggiunto: “Sei stato parte fondamentale del mio percorso. Questa è stata l’ultima volta che ti ho visto e ti ho abbracciato e mi sembra passata una vita, ma finalmente ci siamo, finalmente potrò abbracciarti di nuovo, forte così”.

Cosmary, infine, ha chiuso il post dedicato al suo fidanzato con una parte del testo Non siamo soli di Alex: “Siamo vibrazioni costanti Che non vogliono fermarsi. Ma stare assieme per sempre quando si trovano davanti”.

A quanto pare dunque nessuna tempesta tra i due. La loro assenza è data molto probabilmente dal volere preservare questa relazione e lasciare fuori dai riflettori i loro sentimenti.

