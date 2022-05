A cura di zara penna

Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore andranno in onda su Rai Uno il prossimo settembre.

Da poco si è conclusa la sesta stagione dell’amatissima soap in onda sulla Rai, e già a fine maggio inizieranno le riprese per l’attesissima settima stagione.

A Fanpage Alessandro Tersigni, presente fin dal primo episodio con Vittorio Conti, ha fornito qualche anticipazione sulla nuova stagione. L’attore ha infatti annunciato un grande ritorno nel cast che vedrà coinvolto il suo personaggio in prima persona. Si tratta di Gloria Radulescu, che a partire dalla terza stagione de Il Paradiso delle Signore ha interpretato Marta Guarnieri, moglie di Vittorio. Da circa un anno l’attrice non fa più parte del cast, dopo aver lasciato il marito ed essere voltata negli Stati Uniti.

Il Paradiso delle Signore 7: ritorna Marta Guarnieri

Ecco quanto ha affermato Alessandro Tersigni: “Probabilmente la storia di Vittorio e Marta era arrivata ad un punto in cui era necessario chiuderla o metterla in pausa. Non dimentichiamo che sono ancora sposati, perché negli Anni Sessanta non c’era il divorzio, questo non vuol dire che non possa tornare quest’anno o l’anno prossimo”.

Le sue parole hanno quindi non solo anticipato un possibile ritorno dell’attrice, ma anche un ritorno di fiamma tra Vittorio e Marta. Ovviamente nulla è ancora certo, manca l’ufficialità da parte della produzione sul ritorno al Paradiso di Gloria Radulescu. Ciò che invece appare certo, è che Alessandro Tersigni ci sarà anche nella nuova stagione.

Tersigni è sposato dal 2016 con l’ex ballerina, oggi insegnante di gyrotonic, Maria Stefania Di Renzo. La coppia ha due figli: Filippo e Zoe.

Alessandro, dopo l’esperienza al Grande Fratello, si è dedicato alla recitazione con ottimi risultati, e lontano dal set ama trascorrere il suo tempo libero proprio in compagnia di moglie e figli.

