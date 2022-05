A cura di zara penna

Si è appena conclusa l’edizione di Amici di Maria De Filippi, con la vittoria del cantante Luigi Strangis.

La casa di produzione della De Filippi è già all’opera per la scelta dei nuovi allievi. In estate, infatti, i professori saranno impegnati nelle audizioni a Cinecittà per provinare i tantissimi giovani artisti che sognano di entrare nella scuola più famosa d’Italia. Allo stesso tempo, Maria De Filippi sta già pensando al nuovo gruppo di insegnanti in vista della prossima edizione del talent.

Un possibile cambiamento era già nell’aria. Nell’edizione 2022 dovrebbero essere confermati Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Questi ultimi rappresentano i volti storici di Amici, diventati ormai parte integrante dello show. Conferme anche per e Raimondo Todaro e Veronica Peparini, i quali avrebbero firmato già il rinnovo di contratto.

Fuori, invece, Lorella Cuccarini, che sarà al timone di Striscia la Notizia, e Anna Pettinelli, a cui non è stato rinnovato il contratto. Queste alcune delle voci che circolano nei corridoi di Mediaset, con entrambe le insegnanti di canto che dovrebbero essere sostituite.

Ma chi prenderà il loro posto? I nomi che in queste ore girano sul web hanno letteralmente fatto impazzire i fan. Negli ultimi giorni, un ex allievo della scuola, Riki, è stato accostato nuovamente ad Amici, ma queste voci sono state immediatamente smentite.

Amici 22: Achille Lauro e Giusy Ferreri nuovi professori

Sono spuntati, invece, i nomi di Achille Lauro e Giusy Ferreri. I due sarebbero in cima alla lista dei desideri di Maria De Filippi, la quale starebbe già provando da diverso tempo a portarli nel programma.

Achille Lauro è stato ospite diverse volte del talent, e pare che Maria De Filippi abbia una particolare stima e simpatia per l’artista. Stesso discorso per la siciliana Giusy Ferreri. L’ex di X Factor è tra le candidate preferite della De Filippi, che nella nuova edizione punta molto sul cambiamento della giuria e del cast degli insegnanti.

Potrebbe interessarti anche:

Rai: grande ritorno al Paradiso delle Signore. L’annuncio di Tersigni

Mediaset: boom di like per Giulia Stabile. L'ex di Amici manda in delirio il web

GF Vip: Alfonso Signorini ha scelto i nuovi opinionisti. Fuori il duo Bruganelli-Volpe

Mediaset: Hande Ercel in Italia insieme a Can Yaman?

Kerem Bursin contro gli influencer. Una frecciatina alla sua ex Hande Ercel?

Chiara Ferragni, non c'è pace per la moglie di Fedez. L'appello disperato ai fan

Gabriele Corsi: selfie e dedica alla sua donna speciale. Fan commossi

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Gossip, Anticipazioni e Programmi TV CLICCANDO QUI