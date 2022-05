A cura di zara penna

Can Yaman e Hande Erçel, entrambi attori turchi, saranno protagonisti della nuova serie tv per la Disney Plus, dal titolo El Turco.

Can Yaman sarà il protagonista assoluto. La sua partner femminile sarà Hande Erçel, l'ex del noto attore Kerem Bürsin, la Eda di Love Is in the air, la serie che ha avuto molto successo in Italia e in 85 Paesi.

Che Can Yaman e Hande Erçel lavossero insieme, ormai era rispauto. Da mesi, dopo l'annuncio dei diversi contratti degli attori turchi per il lancio della piattaforma Disney in Turchia, si è subito diffusa la voce del rapporto lavorativo tra Hande e Can.

La nuova serie della Disney Plus con Can Yaman e Hande Erçel sarà girata in Italia

La novità giunta alle tante followers è che la serie verrà girata qui in Italia.

A lanciare la bomba è stato lo stesso Can Yaman. In un lungo post su Instagram l'attore, nell'annunciare l’addio alla città di Roma a causa della stanchezza e dello stress mediatico cui viene sottoposto giornaliermente, si lascia sfuggire che non lascerà l'Italia perché il suo nuovo progetto per la nuova piattaforma lo terrà impegnato ancora qui nel nostro Paese.

Una notizia che ha immediatamente fatto il giro del web. L’attore turco nel suo sfogo sicuramente si è lasciato sfuggire questo dettaglio che renderà sicuramente felici le fan sia di Can Yaman che di Hande Erçel.

Quest'ultima è già stata in Italia per una breve vacanza a Milano. Presto quindi vi dovrebbe ritornare per affiancare Can Yaman nel nuovo progetto con la Disney Plus. Le location non sono state ancora rese note. Sicuramente però la coppia porterà alla piattaforma un successo senza precedenti.