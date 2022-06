A cura di zara penna

Erano nel mirino del gossip turco. Hande Erçel e Kaan Yıldırım sono stati paparazzati diverse volte insieme confermando sempre di più le voci di una loro possibile love story.

Hande, conclusa la relazione con il partner di Love is in the air, Kerem Bursin, aveva iniziato una frequentazione con un altro attore turco, Kaan Yıldırım. Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Turchia, sembra che questa relazione sia già finita. Hande Erçel è stata vista a una festa, attirando l'attenzione con il suo outfit deciso firmato Gucci. Hande, dopo una premiazione, ha risposto alle domande di alcuni giornalisti. All’inizio tutto normale, con la bella attrice turca che si è concessa senza esitazioni alla stampa, fino a quando poi è arrivata la domanda del perché dell’assenza di Kaan alla serata. La Erçel, a questo punto, ha scelto di non rispondere e se ne è andata.

Hande Erçel: è già finita con Kaan Yıldırım?

Il dettaglio dell’assenza di Kaan ovviamente non è sfuggito né alle fan né ai paparazzi. Ecco perché sono in molti ad ipotizzare che tra Kaan e Hande sia già tutto finito. Un amore che di fatto è durato pochi mesi. Secondo i tabloid turchi, che ogni giorno seguono i suoi spostamenti, la Ercel è di nuovo single.

L'attrice turca è diventata famosa in tutto il mondo non solo per la serie tv Love is in the air, ma anche per essere stata per quasi un anno la fidanzata di Kerem Bürsin, attore turco suo partner nella fiction. I due, poi, si sono lasciati senza dare alcuna spiegazione. E ciò ha generato tutta una serie di ipotesi sulla fine di una storia d’amore che ha appassionato milioni di fan. Un mistero che a questo punto continua ad infittirsi, considerata la fine della breve relazione con Kaan, giunta al capolinea dopo solo due mesi.