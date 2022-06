A cura di zara penna

Demet Ozdemir e Oguzhan Koc: una vacanza prima di coronare il loro sogno d’amore.

La bellissima attrice Demet Özdemir, diventata famosa in Italia e in Europa grazie al suo personaggio Sanem in DayDreamer con, con affianco l'attore turco Can Yaman, ha aperto la stagione del mare prima del matrimonio.

L’attrice, che nelle prossime settimane sposerà il cantante di successo Oğuzhan Koç, si è concessa una vacanza prima del tanto atteso matrimonio.

La Özdemir ha condiviso le pose in costume da bagno durante le vacanze, e ha incantato le sue fan con il suo fisico magnifico.

Le immagini di Demet Özdemir, che sfoggia non solo un fisico perfetto ma anche una bellezza fuori dagli schemi, ha accumulato milioni di like e commenti favorevoli.

L’attrice turca è rimasta nel cuore di molte fan che, dopo averla vista e amata ne ruolo della sognatrice Sanem Aydin di DayDreamer, hanno iniziato non solo a seguirla sui social ma anche a vederla in altri ruoli, come in quello del film Netflix Tattiche D’amore, che è stato un vero e proprio successo per la bella Demet, tanto che si è parlato di una seconda stagione.

Si avvicina il giorno delle nozze per Demet e Oğuzhan, programmate per l’estate di quest’anno

Nel frattempo tra un tuffo e l’altro Demet è alle prese con la preparazione del suo matrimonio con il cantante Oguzhan Koc che si terrà ad agosto.

Dal punto di vista lavorativo, la protagonista di DayDreamer è molto richiesta dalle case di produzione turche e non.

Si veda il contratto con la Disney Plus che avvierà la sua diffusione a partire dal 14 giugno in Turchia.

Inoltre, ci sarà la seconda parte del film Tattiche d’Amore per la Netflix.

Il successo della prima parte ha convinto la casa di produzione a proseguire il progetto.

Demet, inoltre, è da anni il volto ufficiale dell’azienda Pantene.