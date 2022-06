A cura di Franci Russo

Demet Ozdemir pubblica sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae insieme a Asena Bulbuloglu. Poi aggiuge la frase: “A casa di un’amica”.

Ma chi è Asena Bulbuloglu? Figlia di Faruk Bayhan, fondatore e proprietario di MF Yapım, è stata coinvolta in vari progetti come coordinatrice e produttrice dal 2003.

La MF Production ha prodotto produzioni notevoli nel settore delle serie TV dal 2013. Tra le più recenti Hidden Truth, All about Marriage, Abandoned e la più famosa Love is in the air, con Kerem Bursin ed Hande Ercel, trasmessa in ben 85 Paesi, tra cui l’Italia dove è andata in onda su Canale 5. Tanto Asena, quanto il regista, individuano immediatamente in Hande e Kerem gli attori ideali per rivestire i ruoli di Eda e Serkan.

Ma le fan della Ozdemir si sono chieste: “Cosa ci fa Demet a casa di Asena? Sarà pure una sua amica, ma qui gatta ci cova?

E subito hanno pensato ad una nuova produzione che vedrà impegnata come protagonista la bella Demet. “Buona fortuna con questo nuovo progetto. Avrà successo”, è il messaggio anticipatore di un fan di Demet.

La popolarità di Demet all’estero grazie alla serie tv DayDreamer con Can Yaman

Demt Ozdemir è diventata famosa in Italia per la serie tv DayDreamer – Le ali del sogno, con affianco un altro attore turco divenuto poi popolarissimo in Italia: Can Yaman. La storia d’amore sul set tra i due ha entusiasmato il pubblico televisivo, soprattutto quando la stampa turca ha parlato di una loro love story anche nella vita reale.

Ma anche se ci fosse stato del tenero tra Can e Demet, la loro relazione è durata poco perché l’attore turco ha preferito andare via dalla Turchia e trasferirsi in Italia, dove è diventato in poco tempo famosissimo. Qui infatti ha girato la seri tv Viola come il mare, che lo vede protagonista come poliziotto insieme alla giornalista Viola, interpretata da Francesca Chillemi, in attesa di iniziare le riprese del remake Sandokan insieme a Luca Argentero e Raul Bova.