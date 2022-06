A cura di zara penna

Can Yaman: ignorato dalla stampa turca durante il galà per la Disney Plus. La reazione del web.

Grande tensione tra Can Yaman e i giornalisti dei tabloid turchi durante la notte di lancio di Disney Plus.

Can Yaman, la cui fama ha varcato il confine della Turchia dopo aver recitato nelle serie TV DayDreamer e Mr. Wrong, raggiungendo in breve tempo una vasta popolarità in Italia, ha partecipato al galà di Disney Plus in Turchia.

Alla serata hanno partecipato nomi famosi come Pınar Deniz, Eda Ece, Alina Boz, Can Yaman, Dilan Çiçek Deniz, Demet Özdemir, Burak Deniz, Didem Soydan e Hafsanur Sancaktutan.

La serata è stata caratterizzata da un episodio che è diventato poi oggetto di discussione sui social media. Prima che iniziasse l’evento, Can Yaman ha salutato un giornalista di un tabloid ma il suo saluto non è stato ricambiato. Tuttavia l’atteggiamento ambiguo è stato di tutta la stampa turca, che ha dedicato scarsa attenzione all’attore turco.

La reazione del web ed il commento del giornalista che non ha risposto al saluto di Can Yaman

L’episodio tra Can e il giornalista non è passato inosservato e le immagini hanno fatto il giro del web. Mentre alcuni utenti dei social media si sono schierati dalla parte di Can Yaman, altri invece hanno preso le parti del giornalista, che ha così commentato sul suo account social: "Mi ha salutato, non ho ricambiato il saluto, non volevamo né intervistarlo né fotografarlo e ha dovuto andarsene".

Un atteggiamento strano quello della stampa turca. L’indifferenza dei giornalisti nei confronti dell’attore si può spiegare in due modi: risentimento verso Can Yaman per aver abbandonato la sua terra, oppure l’attore non gode più di tanta fama nel suo Paese.

L'incidente tra Can Yaman e il giornalista della rivista ha segnato il lancio di Disney Plus.