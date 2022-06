A cura di Franci Russo

Venerdì Can Yaman sarà ospite del Filming Italy Sardegna Festival diretto da Tiziana Rocca.

Una edizione – che avrà come madrina Donatella Finocchiaro, attrice dal talento straordinario e interprete di film di grandissimo successo

L’evento, che ha avuto inizio il 9 giugno e si protrarrà fino al 12, nella giornata di domani, 10 giugno, vedrà la partecipazione dell’attore turco Can Yaman, divenuto famoso in Italia per la serie tv DayDreamer trasmessa da Canale 5.

Saranno presenti inoltre tante star: da Julie Taymor a Regina King a James Franco.

Il premio è un riconoscimento assegnato ai titoli e alle serie TV italiane ed internazionali ed anche ai migliori talent, oltre che all’industry e professional dell’ultima stagione cinematografica.

Il premio all'attore turco per l'Associazione Can Yaman for Children

Da qualche ora Can Yaman è sbarcato all'aeroporto di Cagliari, stretto dall'abbraccio di tantissime fan a cui l'attore turco non si è sottratto.Can sarà ospite della kermesse e presenterà il suo libro autobiografico “Sembra strano anche a me”.

Can Yaman sarà premiato con il Filming Italy Creativity Award per l’Associazione “Can Yaman For Children”, nata nel 2021 con l’obiettivo di aiutare i più piccoli con donazioni e attività filantropiche.

L’attore turco ha dichiarato: “Il mio sogno più grande? Quello di poter vedere i bambini ricoverati in ospedale tornare a giocare. Stiamo progettando eventi benefici per sostenere i più deboli, perché è bello condividere e regalare una speranza non solo ai bambini ma anche alle loro famiglie”.