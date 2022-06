A cura di Ludovica Ragonesi

Can Yaman non finisce mai di stupire le sue fan.

Il popolarissimo attore turco, terminate le riprese di Viola come il mare, la serie tv girata insieme all’attrice siciliana Francesca Chillemi e che vedremo nel palinsesto autunnale di Canale 5, è preso dai mille impegni professionali.

Dopo una brevissima toccata e fuga nella sua Instanbul, Can Yaman è rientrato in Italia dove è impegnato sul set di El turco, una nuova serie tv che andrà in onda su Disney Plus.

La serie narra le vicende di un predone ottomano, appunto “il turco”, che si stabilisce in un villaggio italiano per liberarlo dall’assedio dei feudatari.

Il bellissimo attore turco quindi vestirà i panni di un bandito che agirà a fin di bene per liberare il popolo dagli oppressori.

Ma non ci sono soltanto serie tv per il muscoloso Can.

Can Yaman, un nuovo spot tv per l’attore turco

L’attore dalla fisicità prorompente sarà infatti il protagonista del prossimo spot tv di Mercedes-Benz.

Auto potenti e uomini affascinanti sono la combinazione perfetta che renderanno ancora più accattivante il famosissimo brand del lusso.

A svelare l’anteprima, è stato proprio Can Yaman, che, in una storia su Instagram, ha immortalato un frame dello spot che sta girando.

“Stay tuned” (ovvero, “restate collegati”), questo l’invito del ben Yaman alle sue fan, desiderose di vederlo presto nella prossima pubblicità.

Can Yaman ha costruito negli ultimi anni una carriera strepitosa, divenendo un attore famoso e apprezzato non solo nella sua Turchia ma anche e soprattutto nel nostro Paese.

In Italia il successo è esploso con la serie tv Day Dreamer-Le ali del sogno, nella quale l’attore ha recitato accanto alla sua ex fidanzata (o presunta tale), l’attrice turca Demet Özdemir.

Sebbene i fan dei due attori turchi ancora sognino di rivederli insieme, Can Yaman, dopo la storia della scorsa estate con la showgirl nostrana Diletta Leotta, attualmente si dichiara single.