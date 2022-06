A cura di zara penna

Can Yaman colpisce ancora. Nelle sue Instagram stories ha pubblicato lo spot della Mercedes di cui è il protagonista: smoking, capello lungo e legato, sguardo ammaliatore. Sembra essere tornato davvero il bel fotografo Can Divit di DayDreamer, soap che per mesi ha tenuto incollato milioni di fan italiani su Canale 5.

La serie, che è stata un vero e proprio successo, ha portato alla notorietà nel nostro Paese non solo Can, ma anche Demet Ozdemir, che nella fiction interpretava il personaggio di Sanem.

Yaman si è trasferito in Italia da quasi un anno. Non è molto social, nel senso che non pubblica spessissimo, anche se è il protagonista principale di molte pagine di fandom che ogni giorno postano dozzine di immagini. Negli ultimi giorni però, Can Yaman ha intensificato la sua presenza sui social. Tra allenamenti speciali e qualche selfie, l’attore turco si sta preparando dal punto di vista fisico per interpretare due nuovi personaggi che interpreterà in altrettante serie tv: Sandokan per Lux Vide e El Turco per Disney Plus.

Anche riguardo il suo brand Can Yaman Mania, l’attore ha in serbo qualche nuova sorpresa che conquisterà sicuramente il cuore dei suoi milioni di fan.

Can Yaman: lo spot per la Mercedes diventa virale

Nelle sue ultime Instagram strories ha condiviso lo spot per la Mercedes di cui è protagonista, e manco a dirlo il video ha fatto il pieno di like e condivisioni, diventando immediatamente virale. Il look di Can Yaman, ha fatto subito ripensare al personaggio di Can Divit che ha interpretato in DayDreamer, soap in cui ha recitato insieme all’ex fidanzata Demet Ozdemir, e che ha reso entrambi delle star a livello internazionale.

Le fan ovviamente si sono scatenate con tantissimi commenti, e hanno mostrato qualche piccolo rimpianto nel non vedere più Can e Demet insieme, dopo che la love story tra i due si è conclusa in malo modo.